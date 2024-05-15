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美國前總統卡特高齡99歲　家人曝近況：生命即將走到終點

▲▼ 美國前總統卡特（Jimmy Carter）2023年11月出席妻子的哀悼會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統卡特去年坐著輪椅出席妻子的哀悼會。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統卡特（Jimmy Carter）高齡99歲，是目前在世的美國前總統之中最年長的一位，正在接受安寧療護。他的孫子傑森（Jason Carter）14日透露，卡特如今狀態還可以，安寧療護至今已接近1年半的時間，「我認為他真的是要走到生命的盡頭了」。

CNN報導，卡特熬過罹患癌症、2019年跌倒腦出血的腦部手術等等健康難關之後，2023年2月接受居家安寧療護，並於同年11月罕見公開露面參加妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）的追悼會。當時的卡特坐著輪椅，蓋著一條印有羅莎琳笑容的毯子，外表看起來非常虛弱。

▲卡特當時的身體看起來非常虛弱。（圖／路透）

卡特孫子傑森14日出席心理健康論壇的時候提到，「（爺爺）的狀況還可以，他已經接受安寧療護接近1年半的時間，我想，他真的快要走到生命的盡頭了，正如我之前所說，信仰之旅對他來說非常重要，這段信仰之旅只能在最後階段才能體驗，我認為他已經到達那個地方」。

傑森還透露，他與卡特之前一起看球賽的時候，曾經提問「大家都在問你現在怎麼樣，我說我不知道」。當時卡特答覆他，「我自己也不知道」。

卡特的健康狀況近年來受到關注，特別是他接受安寧療護之後，他選在家鄉一間住了60多年的小屋生活，由看護人員照料，親友們則是輪流來探望。

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