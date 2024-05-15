海外遊客被多收錢！日餐廳「雙重定價」惹議　老闆吐心聲：成本太高

▲日本餐廳針對海外遊客訂定比本地人更高價格的餐費。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張寧倢／綜合外電報導

受到日圓貶值影響，海外遊客大量湧入日本，引發「過度旅遊」的擔憂。東京澀谷一家今年4月才開幕的海鮮吃到飽餐廳，向外國遊客收取比日本在地人高出1100日圓的費用，這種「雙重定價」的模式備受討論。對此，老闆也出面解釋原因。

據產經新聞、朝日電視台等日媒報導，澀谷這家名為「海鮮バイキング＆浜焼きＢＢＱ 玉手箱」的餐廳，提供60種海產90分鐘吃到飽的方案，平日午餐的定價為6578日圓（約新台幣1356元），平日晚餐為7678日圓（約1583元），但如果是日本人或在日居民就能享有1100日圓（約227元）的折扣。

針對向海外遊客收取更高金額的「雙重定價」標準，老闆米滿尚悟解釋原因，面對外國客人不是只給英文菜單就好，店員還得向不習慣吃海鮮自助吧的外國人解說，幾乎要隨時上前說明食材處理方式，甚至是代烤服務，待客成本很高，而且常有海外遊客對部分海鮮挑食，經常造成食材的浪費。

▲日圓貶值等因素導致日本物價高漲，但對海外觀光客卻是一大利多。圖為大阪心齋橋筋。（圖／記者謝盛帆攝）

至於如何辨認是不是日本人或在日居民，老闆表示，因為要查護照很浪費時間，所以給予價格優待的判斷標準就是「會說日語」的顧客，如果遇到日語不流利的在日外籍人士的話，才會確認居留證。

對此，有海外遊客認為雙重定價是「歧視性規定」，容易產生兩者價差過大的質疑。但也有外國人表示理解，因為觀光業是日本重要的收入來源，「只要價格還算公道，就沒有問題」。

日本國內也有正反兩面評價。近畿大學情報學研究所所長夏野剛表示，俗話說「公平是日本的美德」，比起因為是日本人所以打折，不如用時段或星期來區隔會更好，「我覺得這會破壞日本給人的信賴感。」支持雙重定價的日本民眾則說，現在因為日圓貶值物價高漲，如果能讓在地消費者「有感」也很好，同時也能避免店家集體調漲成「觀光客價格」的隱憂。

報導也補充，事實上，在歐洲等其他地區，各國早就開始推動針對海外遊客的雙重定價了，例如義大利威尼斯近日開始向外國人收取入城費，夏威夷鑽石頭山只會向外國人收取門票，到埃及參觀金字塔也是當地人只要付大約200日圓（約新台幣41元），外國人卻要付9倍之多的1800日圓（約371元）門票錢。