新加坡第四任總理！黃循財曾領導抗疫露鋒芒　從政之路27年登高峰

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新加坡第四任總理！黃循財領導抗疫展現決策力　從政之路27年登高峰

▲▼新加坡新總理黃循財（Lawrence Wong）。（圖／路透）

▲新加坡新任總理黃循財（Lawrence Wong）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

新加坡總理李顯龍在執政近20年後卸任，並交棒給副總理兼財長黃循財（Lawrence Wong）。黃循財15日將正式宣誓就職，成為新加坡第四任總理。以下帶您了解這位新總理過去27年來的從政之路，以及他在政治外的不同面貌。

優異的求學之路

根據新加坡媒體《8視界新聞網》報導，現年51歲的黃循財1972年出生於一個普通家庭，父親是銷售經理，母親是一名小學教師。他的學業成績優異，從小學到高中都在新加坡的學校就讀，之後爭取到獎學金赴美求學，在威斯康辛大學麥迪遜分校和密西根大學安娜堡分校取得金融學士和碩士學位，同時也拿到哈佛甘迺迪學院的公共管理碩士學位。

▲▼ 新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong，左）與副總理黃循財（Lawrence Wong，右） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡卸任總理李顯龍（Lee Hsien Loong，左）與新任總理黃循財（Lawrence Wong，右） 。（圖／達志影像／美聯社）

從政之路

黃循財的從政之路始於1997年，從新加坡貿易和工業部的經濟部門公務員起步，先後待過財政部與衛生部。2005年，他成為李顯龍總理的首席私人秘書，一直任職到2008年，之後出任能源市場管理局局長。

2011年，黃循財正式踏入政壇，在全國大選中代表人民行動黨參選西海岸集選區，順利當選國會議員。2015年大選時轉戰馬西嶺-油池集選區再次當選，即他目前服務的選區。同年，他成為國家發展部長，2016年獲委任為財政部第二部長，並在2020年內閣重組時轉任教育部長。

▲新加坡國家發展部長黃循財（Lawrence Wong）。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃循財擔任新加坡國家發展部長時期所攝照片。（資料照／達志影像／美聯社）

領導全民對抗新冠疫情

新加坡在2020年爆發新冠肺炎疫情時，黃循財與當時的衛生部長顏金勇共同領導政府的抗疫工作小組，協調跨部門防疫政策運作，表現獲得高度關注與曝光度。值得一提的是，他同年在國會就新冠疫情發表部長聲明時，對新加坡國人的付出深表感激，當場激動落淚。

邁向第四代領導人

2021年4月，時任副總理王瑞傑宣布不再擔任第四代領導團隊的領袖，同時卸下財政部長一職，黃循財5月即接任財政部長。2022年4月，他獲得內閣成員絕大多數支持，正式被推舉為第四代團隊的領導人。6月內閣改組，黃循財成為新加坡副總理。

▲▼新加坡第四任總理黃循財（Lawrence Wong）。（圖／路透）

▲時任新加坡總理李顯龍2022年4月16日在記者會上與被推舉為下一代領導人的黃循財握手。（圖／路透）

黃循財在2022年6月推出「新加坡攜手前進運動」（Forward Singapore），涵蓋經濟、教育、醫療、住屋、環境及新加坡身份認同六大支柱，共同檢討和更新社會契約，相關改革至今仍在持續推動中。黃循財在2023年人民行動黨大會上致辭時表示，他已做好準備迎接下一個任務，與第四代領導團隊並肩作戰，帶領新加坡繼續前進。

政治之外的面貌

在政治以外，黃循財受到父親影響，對音樂展現出熱情，他擅長彈奏吉他，並曾在美國留學時與室友一起在街頭賣藝，他被推舉為新任領導人後，曾在受訪中將政治團隊比喻成一個樂隊，不是每個人都是主唱，也需要有人彈鋼琴、彈吉他、打鼓，才可以彈出好聽的音樂，團隊每個成員都很重要，須發揮各自的才能。

黃循財兒時家中沒有說華語的環境，在學校學習華文時遭遇困難，從政之後勤練華文，擔任跨部門新冠抗疫小組聯合主席讓他有了更多機會練習，如今唸稿已經不成問題。他曾在受訪時表示，希望鼓勵更多家長讓孩子學習華文，了解華人文化。

另外，黃循財也是一名愛狗人士，他過去經常在社群上分享他與愛犬「夏天」（Summer）的日常，「夏天」在2020年7月去世後，他也發文向愛犬道別，「謝謝你給我們的生活帶來如此多的愛和歡樂。我們會想念你的。」

►►►黃循財談新加坡未來　不求取美中平衡「避免陷入地緣政治漩渦」

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