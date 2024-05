李顯龍「掌權20年」曾2次罹癌　新加坡正式告別李家天下

▲新加坡《聯合早報》稱李顯龍是新加坡政治歷史的見證人、參與者,更是續寫者。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

新加坡總理李顯龍於15日卸任,交棒給現任副總理兼財長黃循財,結束新加坡「李家天下」時代。現年72歲的李顯龍身為建國總理李光耀的兒子,從小肩負接班重任,也多次因裙帶關係、世襲問題備受批評,但新加坡《聯合早報》也稱他是新加坡政治歷史的見證人、參與者,更是續寫者。

新加坡國父李光耀之子 菁英教育長大

1952年2月10日出生的李顯龍,是新加坡的開國總理李光耀和柯玉芝的長子,他還有一個弟弟李顯揚和一個妹妹李瑋玲。李顯龍自小就以優異的學業成績和多元的語言能力備受矚目,他能流利地講英語、華語和馬來語。

李顯龍2歲的時候,人民行動黨成立,從他懂事開始,父親的政治活動也成了他生活的一部分。他7歲時新加坡自治,李光耀在1959年成為自治邦總理,而跟隨父親到選區巡查,也是他週末的課外活動之一。

作為李光耀的長子,他從小就見證了父親如何一步步建設新加坡,並被視為接班人,進行了一系列的培養和訓練。

▲新加坡總理李顯龍與父親李光耀、母親柯玉芝。(圖/達志影像/美聯社)



1971年,年僅19歲的李顯龍加入了新加坡武裝部隊服役。他在軍中的表現優秀,獲得了國家獎學金的資助,並前往英國的劍橋大學三一學院就讀,他因為卓越的數學才能,在1973年獲得了資深蘭格勒(Senior Wrangler)頭銜,這是劍橋大學數學系的最高榮譽;李顯龍更同時學習計算機,在1974年榮獲數學一等榮譽及劍橋大學計算機科學文憑。

李顯龍在劍橋的導師波羅巴斯(Béla Bollobás)對他的讚譽有加,在劍橋的學習期間,李顯龍無疑是最有天賦的學生。波羅巴斯曾勸說李光耀,讓李顯龍留在英美深造數學,相信他一定能成為頂尖的數學家。

然而,李光耀認為讓李顯龍留在國外深造,可能會讓外界誤解為「新加坡是一個沒有前途的地方」,因此,他希望李顯龍能回國接班。於是李顯龍在劍橋畢業後,前往美國哈佛大學甘迺迪政府學院進修公共行政。

李顯龍於1979年取得哈佛學位後返回新加坡,並擔任武裝部隊參謀長兼聯合行動策劃司長,正式踏入政壇。

軍旅生涯 新加坡有史以來最年輕准將

李顯龍1971年加入新加坡武裝部隊,接著於1978年進入美國堪薩斯州萊文沃思堡(Fort Leavenworth)美國陸軍指揮參謀學院(United States Army Command and General Staff College)就讀。

李顯龍在1983年1月曾擔任「聖淘沙纜車墜海事件」中擔任救援行動總指揮;當時聖淘沙觀光纜車的纜繩遭一艘鑽油塔船勾住,導致2輛纜車從18層樓高空墜入海中,造成7人死亡。

李顯龍後續在新加坡陸軍迅速升遷,最終在1983年7月成為新加坡有史以來最年輕准將,他隔年就離開武裝部隊,投身政壇。

投入政壇 裙帶關係備受批評

由於李光耀宣布將於1984年計劃卸任總理一職,1980年代中旬,人民行動黨進行領導層交接,而李顯龍被視為下一屆新領導人的核心成員。

1984年,32歲的李顯龍當選新加坡國會議員,選後被委任為貿工部(Ministry of Trade and Industry)及國防部(Ministry of Defence)政務部長。到了1987年,他正式成為內閣成員,出任貿工部長及國防部第二部長。

李光耀於1990年辭去總理職務,由吳作棟接任,李顯龍則是被委任為兩位副總理之一。李顯龍的妻子何晶則擔任新加坡神秘企業「淡馬錫控股」( Temasek Holdings )的執行董事及執行長。

「淡馬錫控股」是一家新加坡的投資公司,新加坡財政部對其擁有100%的股權,由於其從未公布過財務報表,因此被認為是新加坡最神秘的企業之一,預估總資產為3143億新幣。

▲李顯龍2004年8月12日出任新加坡第三任總理。(圖/達志影像/美聯社)



李顯龍依靠裙帶關係和世襲政治,也成為新加坡第一家庭為人詬病的癥結點。事實上,李顯龍主政的這20年政治上其實並不平順。李顯龍1984年進入國會時,僅有2名反對黨議員,到了如今反對黨議員和非選區議員增至12人,包含一名反對黨領袖。

自李顯龍2004年接任總理後,曾帶領執政人民行動黨參與了2次大選,其中2011年的全國大選更是新加坡政治史上的一大分水嶺。

當年人民行動黨首次失去一個集選區、折損了兩名內閣部長,且支持率較2006年大選下跌了6.46%至60.14%,是人民行動黨自新加坡獨立以來的最低支持率。

痛失第一任妻子 曾2度罹癌暫離政壇

李顯龍就讀劍橋大學期間認識了第一任妻子黃名揚。來自馬來西亞吉隆坡的黃名揚,自小接受中文教育,在劍橋攻讀醫學期間與小她一歲的李顯龍相識相愛,兩人於1978年結婚,並於1980年、1982年生下長女李修齊、長子李毅鵬。

不過,李毅鵬是白化症患者,幼年時有自閉症傾向,因此他出生時被當成「第一家庭的醜聞」,幼年時期幾乎不曾露面。遺憾的是黃名揚在生產後3個星期因心臟病發離世,享年僅31歲。

▲李顯龍與第一任妻子黃名揚。(圖/達志影像/美聯社)



有謠傳指出,由於李顯龍與黃名揚的婚姻不被父母樂見,加上年紀輕輕就逝世,有人說她是自殺身亡,更有人稱是李家將這個兒媳逼死。李顯龍接受專訪時曾表示,失去黃名揚是他一生中最黑暗的時刻,現在辦公桌上仍放著黃名揚的照片。

李顯龍於1985年與第二任妻子何晶再婚,婚後於1987年、1989年生下次子李鴻毅、三子李浩毅。

事實上,李顯龍一生中曾兩度罹癌,第一次是在1992年,當時他被診斷出罹患淋巴癌,因此辭去職務專心治療,最終成功戰勝病魔,並於1997年重返副總理的職位。李顯龍於2015年又被診斷罹患攝護腺癌,經過手術後目前已康復。

專制與經濟 新加坡發展的兩面刃

根據《紐約時報》報導,新加坡之所以能從一個落後偏僻的英屬殖民地,搖身成為麻六甲海峽閃爍的金融之星,主要原因是新加坡毫無疑問地按照李光耀的意志行事,他曾稱「人民不渴望民主,他們想要住房、藥品、工作和學校。」

▲李顯龍將總理大位交棒給黃循財。(圖/達志影像/美聯社)



因此他透過一黨制、嚴格執法、有利於商業發展等政策,讓新加坡在經濟上蓬勃發展。李顯龍在治理新加坡的20年中,將新加坡打造成人均薪資最高的亞洲國家之一,同時被譽為人才大國,眾多富豪都想移居至新加坡,不過新加坡也同時蟬聯「全球生活成本最高」國家。

如今李顯龍即將卸任,新加坡正處於十字路口,被稱為「草根菁英」的新任總理黃循財接班後,新加坡會產生何種變化,也更加受到矚目。

