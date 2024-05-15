李顯龍「掌權20年」曾2次罹癌　新加坡正式告別李家天下

▲新加坡《聯合早報》稱李顯龍是新加坡政治歷史的見證人、參與者，更是續寫者。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡總理李顯龍於15日卸任，交棒給現任副總理兼財長黃循財，結束新加坡「李家天下」時代。現年72歲的李顯龍身為建國總理李光耀的兒子，從小肩負接班重任，也多次因裙帶關係、世襲問題備受批評，但新加坡《聯合早報》也稱他是新加坡政治歷史的見證人、參與者，更是續寫者。

新加坡國父李光耀之子 菁英教育長大

1952年2月10日出生的李顯龍，是新加坡的開國總理李光耀和柯玉芝的長子，他還有一個弟弟李顯揚和一個妹妹李瑋玲。李顯龍自小就以優異的學業成績和多元的語言能力備受矚目，他能流利地講英語、華語和馬來語。

李顯龍2歲的時候，人民行動黨成立，從他懂事開始，父親的政治活動也成了他生活的一部分。他7歲時新加坡自治，李光耀在1959年成為自治邦總理，而跟隨父親到選區巡查，也是他週末的課外活動之一。

作為李光耀的長子，他從小就見證了父親如何一步步建設新加坡，並被視為接班人，進行了一系列的培養和訓練。

▲新加坡總理李顯龍與父親李光耀、母親柯玉芝。（圖／達志影像／美聯社）



1971年，年僅19歲的李顯龍加入了新加坡武裝部隊服役。他在軍中的表現優秀，獲得了國家獎學金的資助，並前往英國的劍橋大學三一學院就讀，他因為卓越的數學才能，在1973年獲得了資深蘭格勒（Senior Wrangler）頭銜，這是劍橋大學數學系的最高榮譽；李顯龍更同時學習計算機，在1974年榮獲數學一等榮譽及劍橋大學計算機科學文憑。

李顯龍在劍橋的導師波羅巴斯（Béla Bollobás）對他的讚譽有加，在劍橋的學習期間，李顯龍無疑是最有天賦的學生。波羅巴斯曾勸說李光耀，讓李顯龍留在英美深造數學，相信他一定能成為頂尖的數學家。

然而，李光耀認為讓李顯龍留在國外深造，可能會讓外界誤解為「新加坡是一個沒有前途的地方」，因此，他希望李顯龍能回國接班。於是李顯龍在劍橋畢業後，前往美國哈佛大學甘迺迪政府學院進修公共行政。

李顯龍於1979年取得哈佛學位後返回新加坡，並擔任武裝部隊參謀長兼聯合行動策劃司長，正式踏入政壇。

軍旅生涯 新加坡有史以來最年輕准將

李顯龍1971年加入新加坡武裝部隊，接著於1978年進入美國堪薩斯州萊文沃思堡（Fort Leavenworth）美國陸軍指揮參謀學院（United States Army Command and General Staff College）就讀。

李顯龍在1983年1月曾擔任「聖淘沙纜車墜海事件」中擔任救援行動總指揮；當時聖淘沙觀光纜車的纜繩遭一艘鑽油塔船勾住，導致2輛纜車從18層樓高空墜入海中，造成7人死亡。

李顯龍後續在新加坡陸軍迅速升遷，最終在1983年7月成為新加坡有史以來最年輕准將，他隔年就離開武裝部隊，投身政壇。

投入政壇 裙帶關係備受批評

由於李光耀宣布將於1984年計劃卸任總理一職，1980年代中旬，人民行動黨進行領導層交接，而李顯龍被視為下一屆新領導人的核心成員。

1984年，32歲的李顯龍當選新加坡國會議員，選後被委任為貿工部（Ministry of Trade and Industry）及國防部（Ministry of Defence）政務部長。到了1987年，他正式成為內閣成員，出任貿工部長及國防部第二部長。

李光耀於1990年辭去總理職務，由吳作棟接任，李顯龍則是被委任為兩位副總理之一。李顯龍的妻子何晶則擔任新加坡神秘企業「淡馬錫控股」（ Temasek Holdings ）的執行董事及執行長。

「淡馬錫控股」是一家新加坡的投資公司，新加坡財政部對其擁有100%的股權，由於其從未公布過財務報表，因此被認為是新加坡最神秘的企業之一，預估總資產為3143億新幣。

▲李顯龍2004年8月12日出任新加坡第三任總理。（圖／達志影像／美聯社）



李顯龍依靠裙帶關係和世襲政治，也成為新加坡第一家庭為人詬病的癥結點。事實上，李顯龍主政的這20年政治上其實並不平順。李顯龍1984年進入國會時，僅有2名反對黨議員，到了如今反對黨議員和非選區議員增至12人，包含一名反對黨領袖。

自李顯龍2004年接任總理後，曾帶領執政人民行動黨參與了2次大選，其中2011年的全國大選更是新加坡政治史上的一大分水嶺。

當年人民行動黨首次失去一個集選區、折損了兩名內閣部長，且支持率較2006年大選下跌了6.46%至60.14%，是人民行動黨自新加坡獨立以來的最低支持率。

痛失第一任妻子 曾2度罹癌暫離政壇

李顯龍就讀劍橋大學期間認識了第一任妻子黃名揚。來自馬來西亞吉隆坡的黃名揚，自小接受中文教育，在劍橋攻讀醫學期間與小她一歲的李顯龍相識相愛，兩人於1978年結婚，並於1980年、1982年生下長女李修齊、長子李毅鵬。

不過，李毅鵬是白化症患者，幼年時有自閉症傾向，因此他出生時被當成「第一家庭的醜聞」，幼年時期幾乎不曾露面。遺憾的是黃名揚在生產後3個星期因心臟病發離世，享年僅31歲。

▲李顯龍與第一任妻子黃名揚。（圖／達志影像／美聯社）



有謠傳指出，由於李顯龍與黃名揚的婚姻不被父母樂見，加上年紀輕輕就逝世，有人說她是自殺身亡，更有人稱是李家將這個兒媳逼死。李顯龍接受專訪時曾表示，失去黃名揚是他一生中最黑暗的時刻，現在辦公桌上仍放著黃名揚的照片。

李顯龍於1985年與第二任妻子何晶再婚，婚後於1987年、1989年生下次子李鴻毅、三子李浩毅。

事實上，李顯龍一生中曾兩度罹癌，第一次是在1992年，當時他被診斷出罹患淋巴癌，因此辭去職務專心治療，最終成功戰勝病魔，並於1997年重返副總理的職位。李顯龍於2015年又被診斷罹患攝護腺癌，經過手術後目前已康復。

專制與經濟 新加坡發展的兩面刃

根據《紐約時報》報導，新加坡之所以能從一個落後偏僻的英屬殖民地，搖身成為麻六甲海峽閃爍的金融之星，主要原因是新加坡毫無疑問地按照李光耀的意志行事，他曾稱「人民不渴望民主，他們想要住房、藥品、工作和學校。」

▲李顯龍將總理大位交棒給黃循財。（圖／達志影像／美聯社）



因此他透過一黨制、嚴格執法、有利於商業發展等政策，讓新加坡在經濟上蓬勃發展。李顯龍在治理新加坡的20年中，將新加坡打造成人均薪資最高的亞洲國家之一，同時被譽為人才大國，眾多富豪都想移居至新加坡，不過新加坡也同時蟬聯「全球生活成本最高」國家。

如今李顯龍即將卸任，新加坡正處於十字路口，被稱為「草根菁英」的新任總理黃循財接班後，新加坡會產生何種變化，也更加受到矚目。

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