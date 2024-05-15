泰國淫亂僧侶偷拍「前女友裸照」　寺廟內散播大犯色戒

▲泰國一名男子出家後仍不停騷擾前女友，甚至將她的裸照散播至寺廟。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國一名僧侶與前女友視訊時，強迫對方脫衣，並偷拍不雅影片與照片，事後更將這些色情內容流傳給同在寺廟出家的其他僧侶們。而兩人交往時，被害人更多次遭到男方的約會暴力。據悉，這名僧侶除了施暴、偷拍裸照外，還偷偷從他人帳戶挪用5萬泰銖（約新台幣4.4萬元），因此才會逃到寺廟出家。

根據thethaiger報導，來自北碧府的29歲被害女性Manita表示，她2024年初與29歲的前男友Siddhiphon交往，然而在兩人近4個月的戀愛期間，自己飽受折磨。她指出，Siddhiphon在4月28日於烏泰他尼府出家，但出家並非為了修習佛法，只是因為男方先前涉嫌從他人的帳戶挪用5萬泰銖，遭到對方威脅，才會躲到寺廟內出家。

被害女子指出，Siddhiphon在交往期間經常吃醋，明明自己經常與前女友暗通款曲，卻反過來指責她對感情不忠，甚至在她懷孕後，拒絕認這個孩子。Siddhiphon還會對女方拳打腳踢，最終造成她流產。Manita忍無可忍，決定分手。

兩人分手後，Siddhiphon不但沒有收手，還做出攻擊行為，將Manita強拉上車，企圖挽回。不只如此，男方在出家後，仍每天打電話騷擾Manita，並強迫她裸體與他視訊。

Manita照做後，Siddhiphon偷偷將畫面截圖保存，並在5月7日向女方展示，自己偷拍了這些裸照。Manita害怕不已，直到另一名在同一間寺廟修行的僧侶告訴Manita後，她才知道，自己的裸照已經被前男友散播至整間寺廟，因此只能報警。