黃循財談新加坡未來　不求取美中平衡「避免陷入地緣政治漩渦」

▲新加坡第四任總理黃循財（Lawrence Wong）15日將宣誓就職，接棒李顯龍領導新加坡。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

新加坡副總理兼財長黃循財15日將宣誓就職新任總理，成為繼李顯龍之後的第四代領導人。黃循財10日在長達1小時媒體聯訪中談到他的治理方式與對新加坡未來的展望。他認為很難按前總理吳作棟訂下的「瑞士生活水平」等單一標準追求發展，必須建立社會共識，以國家利益為導向前進，不能陷入地緣政治漩渦。

堅守國家利益，因應全球新秩序

綜合新加坡海峽時報、聯合早報報導，黃循財在訪問中闡述了對外交方面的想法。他說，新加坡政府換屆之際，世界正在發生巨大變化，「這將建立新的全球秩序，而且秩序可能非常混亂和不可預測，因為世界不斷在變動。」他重申，新加坡不能陷入地緣政治漩渦，須堅持以國家利益出發，維持一貫和有原則的處事方法。

不求取中美之間平衡

黃循財說，這意味著新加坡有時會說一些或做一些讓某些國家不太高興的事，「今天可能是中國，明天可能是美國。我們在這裡不是為了從兩者之間找到平衡……如果我今天採取與某個國家相悖的立場，隔天我又必須說或做另一件事來支持另一個國家，以求取所謂的平衡。這不是我們的作法。」

他指出，亞洲將持續作為全球經濟發展重心，許多跨國企業都希望亞洲開拓據點，但不會只侷限在中國或任何單一國家，而是將投資分散到不同國家。所以東盟在這方面更具吸引力，而作為其中一員的新加坡在國際上享有聲譽，企業可從新加坡拓展至亞洲各個區域。

國家發展難按單一標準，傾力凝聚國人共識

在內政方面，黃循財2022年6月剛晉升副總理時就帶頭啟動「新加坡攜手前進運動」（Forward Singapore），作為第四代領導團隊建設國家未來的路線圖並更新社會契約。例如，新加坡更新了公共住宅的定義，又大幅改善「新加坡未來技能計畫」（SkillsFuture Singapore），未來還將實施新加坡過去不曾有的失業福利計畫。

黃循財認為，今天的新加坡已處於更強大的地位，經濟也在更高的發展水準，過去將「瑞士的生活水平」、「成為亞洲瑞士」當作追求目標，但如今要再找到像這樣的單一標準已相當困難，「在這個新階段，我們進入無人涉足的全新領域，必須找出前進的方向。」他強調，他將盡力集結所有新加坡人的集體力量，探尋國家共同前進方向。

報導解釋，新加坡前總理吳作棟在1984年擔任副總理時，曾與內閣班底定下使新加坡在1999年實現「瑞士生活水平」的目標。多年來，許多人的「新加坡夢」成為對現金、信用卡、汽車、公寓和俱樂部會籍等「5C」的物質追求。但黃循財透過與年輕人的互動，發現不少人不會單純以物質成功來衡量成就，也希望做出更具有目的與意義的貢獻。

政府扮演協調角色，保持開放的領導風格

談到面對各階層不同意見時的政府角色，黃循財表示，政府必須解釋，必須和公眾接觸，當涉及矛盾或敏感議題時，也不一定要由政府來處理所有事件，而是讓社會規範更有機地演變，政府扮演的角色「更像是一個促進者、傾聽者、一個誠實的中間人」，要想辦法讓不同的群體聚合在一起，凝聚前進的共識。

當問及他如何描述自己的領導風格時，黃循財說，「我會保持開放、協商的態度，加以傾聽。」但他仍強調，自己不會迴避做正確的事情，也不會迴避做出推動新加坡前進所必要的重要決定。他表示，「我不必在今天寫下我的遺產。希望在我的任期結束時，能讓人們寫下我的遺產，以及我是一位怎樣的總理。」