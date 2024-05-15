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想把熱氣球炸上天　「鞭炮屁孩團」點燃瞬間大爆炸險投胎

想把熱氣球炸上天　「鞭炮屁孩團」點燃瞬間大爆炸險投胎

▲4名屁孩慘遭炸傷。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

俗話說人不輕狂枉少年，但印尼東爪哇省波諾羅戈（Ponorogo）的一群屁孩，卻差點把自己炸去投胎。這15名包含8個未成年在內的鞭炮團，突發奇想用至少4串鞭炮企圖讓熱氣球升空，未料一陣爆炸讓其中4人險些升天。

綜合《羅盤報》（KOMPAS）、《爪哇郵報》（Jawa Pos）報導，當地戈穆能村（Muneng）的農地在13日發出驚天巨響，驚駭這座純樸村莊。村長及其他村民表示，當時有8名少年仔、7個含2位女性的大人，組裝了1顆無人熱氣球並嘗試升空。

想把熱氣球炸上天　「鞭炮屁孩團」點燃瞬間大爆炸險投胎

然而，這群人雖有務實的現代手藝，卻有著1千多年前「萬戶飛天」的升空奇想，只見5人站在熱氣球正下方，1人拉住氣球，另外4人點燃垂掛的長串鞭炮，未料4人點燃完還來不及逃跑，鞭炮就先大爆炸，一行人瞬間被焰火掩埋。

當地警方表示，爆炸總共造成4名青少年受傷，其中有2人傷勢較嚴重，1人全身有63％燒燙傷，正在加護病房治療；涉事15人也全被逮捕接受調查，但傷勢較重2人暫不在醫院中進行偵訊。

相傳中國元末明初有名叫萬戶的發明家，與另名將軍好友鑽研發明並寫成著作《火箭書》。但當時被譽為「火器神」的萬戶，為了飛天在椅子下綁了47支火箭企圖升空，最後不幸爆炸身亡。

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