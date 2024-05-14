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每次產卵近千顆！「斑腿樹蛙」威脅原生蛙類　只剩台東沒淪陷

▲斑腿樹蛙每次產卵高達近千顆，威脅原生蛙類棲地，林試所加強保育。（圖／林試所提供）

▲斑腿樹蛙每次產卵高達近千顆，已威脅原生蛙類生存空間。（圖／林試所提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部林業試驗所委託東華大學研究團隊進行「外來種斑腿樹蛙控制與監測計畫」調查發現，斑腿樹蛙幾乎在台灣全境擴散，因每次產卵數量高達近千顆，已嚴重威脅原生蛙類的生存環境，將加強對原生蛙類的保護和復育工作，也呼籲民眾避免寵物脫逃或棄養，從源頭減少外來入侵物種的傳播。

林試所表示，近年來台灣自然生態環境受到外來入侵蛙類威脅，有些以寵物引進後被丟棄或逃脫，有些隨著景觀植物或貨物來台，而這些外來入侵蛙，除了美洲牛蛙外，近10至20年間還有亞洲錦蛙、海蛙、斑腿樹蛙、海蟾蜍以及溫室蟾等5種外來蛙類在台灣被發現，其中又以斑腿樹蛙擴散最廣，除了台東縣外，均可見其足跡，嚴重威脅台灣生態系統。

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林試所指出，斑腿樹蛙的繁殖能力優於原生蛙類，每次產卵數量可達近千顆，佔據原生蛙類的棲息地，因為斑腿樹蛙與原生蛙類之間存在著競爭，尤其是在蝌蚪階段，斑腿樹蛙蝌蚪的數量可能導致原生蛙類的食物短缺，生存空間也面臨威脅。

林試所說，研究人員分析2015、2019與2023等3年在翡翠水庫周邊的聲景監測資料，發現斑腿樹蛙的叫聲越來越多，而與牠們生態習性相近的原生種布氏樹蛙則越來越少。雖然調查顯示斑腿樹蛙入侵後，原生蛙類叫聲活動有所改變，但仍須進一步探究外來蛙類對原生物種的影響，是蝌蚪或成體的競爭，或是叫聲的干擾等，以擬訂相關保育策略。

林試所表示，將持續監測外來蛙類的分佈和數量，預測受威脅的生態敏感地區，採取適當措施加以控制，並呼籲飼主避免寵物脫逃或棄養，此外，也將加強原生蛙類的保護和復育工作，針對入侵蛙類影響較大的區域或是重要的原生動物棲息地，採取外來蛙類的清除和管理工作，以恢復當地生態系統的平衡。

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