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西部全淪陷！外來種斑腿樹蛙現蹤花蓮吉安　縣府：曾移除但太強勢

▲外來種斑腿樹蛙短短10年就擴張到整個本島西部地區，擴散速度非常迅速。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

外來種斑腿樹蛙短短10年就擴張到整個本島西部地區，擴散速度非常迅速。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮民眾日前通報吉安地區發現外來種斑腿樹蛙的蹤跡，縣府農業處立即會同林務局花蓮林區管理處、東華大學楊懿如教授以及洄瀾風生態有限公司，共同前往發現地點進行現勘，確認外來種斑腿樹蛙已入侵吉安，呼籲民眾共同留意防堵，避免入侵範圍繼續擴大。

▲外來種斑腿樹蛙短短10年就擴張到整個本島西部地區，擴散速度非常迅速。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼縣府農業處會同林管處、東華大學教授及洄瀾風生態有限公司前往現勘。

斑腿樹蛙學名為Polypedates megacephalus，原產於華南、香港、越南及印度等地，2006年起開始出現於彰化、台中，短短十年內，其分布範圍就擴張到整個本島西部地區，擴散速度非常迅速。

據了解，菜園、竹林等農墾地是斑腿樹蛙最喜歡的棲地類型，並會藉著灌溉溝渠或是隨園藝植物的運送而拓展分布，適應力佳且繁殖力強，每窩卵泡有300-700顆卵，且其蝌蚪會捕食其他原生蛙類的蝌蚪，尤其是與其外觀與習性相近的布氏樹蛙遭受嚴重威脅，造成入侵地區蛙類群聚結構改變，危害本土生物多樣性。

▲外來種斑腿樹蛙短短10年就擴張到整個本島西部地區，擴散速度非常迅速。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

農業處長陳淑雯表示，花蓮地區於2020年底首次於瑞穗鄉發現斑腿樹蛙，2021年起縣府與花蓮林區管理處、東華大學楊懿如教授及洄瀾風生態有限公司合作，調查確認斑腿樹蛙僅分布於瑞穗鄉，族群量低且呈現點狀的不連續分布，研判為入侵初期，隨後積極投入移除工作，2021年移除16隻，2022年移除6隻，成功將族群數量與分布壓制。此次吉安地區主動通報出現斑腿樹蛙的民眾，為近兩年縣府輔導參與重要棲地生態服務給付推動計畫的農民，顯示出外來種控制的教育宣導成效，縣府將持續投入吉安地區斑腿樹蛙的管理，以遏阻分布擴散。

▲外來種斑腿樹蛙短短10年就擴張到整個本島西部地區，擴散速度非常迅速。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府呼籲民眾共同防堵斑腿樹蛙的入侵，守護花蓮自然生態與生物多樣性，如於縣內發現斑腿樹蛙的蹤跡，可撥打花蓮縣野生動物保育專線03-8226050、1999縣民熱線，或是到臉書社團「外來種斑腿樹蛙監測社團」（https://reurl.cc/b7gkLE）通報，由專人前往處理。

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