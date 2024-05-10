豪雨釀爆瓜！　農業部公告雲林「這3鄉鎮」為西瓜天災救助區

▲雲林縣東勢鄉、台西鄉、四湖鄉為辦理西瓜2024年4月下旬豪雨農業天然災害現金救助地區，只要損害率達20%以上，每公頃救助額度6萬2000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林沿海地區西瓜受到4月下旬豪雨影響，裂果腐爛、瓜農損失慘重，縣府接獲農民反映，由農業處邀集相關單位辦理會勘，並於5月7日函請農業部辦理救助。農業部於9日晚間公告「雲林縣東勢、台西、四湖等鄉為西瓜天然災害現金救助地」，請農民自5月10日起至20日止向土地所在地公所申請。



西瓜受到豪雨影響導致裂果腐爛而不具商品價值，縣府農業處邀請農糧署中區分署雲林辦事處及台南區農業改良場現勘台西鄉、東勢鄉及四湖鄉等地西瓜，確認裂果受損率均超過20%以上，符合農業天然災害救助標準，立即發文建請農業部公告台西鄉、東勢鄉及四湖鄉西瓜為救助項目。



農業部於9日晚間公告，雲林縣東勢鄉、台西鄉、四湖鄉為辦理西瓜2024年4月下旬豪雨農業天然災害現金救助地區，只要損害率達20%以上，每公頃救助額度6萬2000元。縣府農業處提醒農民於5月10日起至5月20日止不分平假日，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在地公所申請辦理現金救助。