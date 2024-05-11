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張麗善帶頭參與淨溪堤　「森活無塑童樂會」倡導無塑減碳生活

▲「森活無塑童樂會」除了雲林縣水環境巡守隊志工外，首次結合彰化縣水環境巡守隊及各環保績優企業共襄盛舉，還有許多家長帶著孩子一同參加淨溪及環境教育走讀課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善、縣議員李明哲與參加淨溪志工一起拾撿垃圾，呼籲大家從日常生活實踐無塑、淨零減碳工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環境保護局今（11）日於西螺森活武樹園區辦理「森活無塑童樂會」淨溪堤活動，雲林縣長張麗善與參加淨溪志工一起拾撿垃圾，呼籲大家從日常生活實踐無塑、淨零減碳工作，減緩溫室氣體效應衍生氣候變遷，為自己與下一代守護地球。

「森活無塑童樂會」除了雲林縣水環境巡守隊志工外，首次結合彰化縣水環境巡守隊及各環保績優企業共襄盛舉，還有許多家長帶著孩子一同參加淨溪及環境教育走讀課程，縣長張麗善、第四河川分署長李友平、議員廖偉睛、李明哲等共襄盛舉，沿著濁水溪堤撿拾垃圾與廢棄物。

會場同時邀請縣內環境教育設施場所、雲林溪水環境巡守隊、環保績優企業及本局各科室等公部門單位設置攤位，以互動式問答、手作課程及小遊戲推廣環境教育。配合2024世界地球日主題-地球與塑膠，推出無塑市集，鼓勵民眾自備環保杯及環保餐具，以自身行動響應減塑作為。


縣長張麗善表示，雲林是農業大縣，極端氣候與溫室氣體效應對環境與農業永續影響特別明顯，淨零減碳、生態環境保護非常重要，縣府與環保局一直努力推動各項政策，2023年定為低碳生活行動年，落實各項環境保育政策，永續淨零行動仍持續推動。在縣府與中央部會全力合作下，揚塵治理獲得重大成效，揚塵造成空氣品質不良從過去59天縮短至剩下個位數，今天在濁水溪畔看到晴朗乾淨的天空。

雲林縣環境保護局局長張喬維表示，雲林縣已建立垃圾自主處理能力，將持續推動生活垃圾、廚餘、塑膠用品源頭減量工作，請民眾共同配合，達到2030年全循環目標，降低地球負擔與壓力。張喬維指出，濁水溪擁有鳥類、魚類、植物等豐富的生物資源，透過綜合管理和保護措施，保護好這片寶貴的自然生態，也呼籲民眾勿隨意傾倒垃圾至河川及河岸，共同守護雲林縣水環境，持續往淨零永續綠生活邁進。

▲「森活無塑童樂會」除了雲林縣水環境巡守隊志工外，首次結合彰化縣水環境巡守隊及各環保績優企業共襄盛舉，還有許多家長帶著孩子一同參加淨溪及環境教育走讀課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「森活無塑童樂會」除了雲林縣水環境巡守隊志工外，首次結合彰化縣水環境巡守隊及各環保績優企業共襄盛舉，還有許多家長帶著孩子一同參加淨溪及環境教育走讀課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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