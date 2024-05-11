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融合傳統與現代　西螺福興宮為義峰高中畢業展增添文化元素

▲義峰高中動態畢業展於西螺福西宮舉行，「花嫁」走秀融合傳統與現代、文化與創新的精神，表達自我嶄新的視野和獨特的風采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲義峰高中動態畢業展於西螺福興宮舉行，「花嫁」走秀融合傳統與現代、文化與創新的精神，表達自我嶄新的視野和獨特的風采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林義峰高中今（11）日在西螺福興宮舉辦了一場獨具特色的畢業成果展，以「花嫁」為主題，演示學子們在求學生涯中的成長與美好。義峰高中創辦人張天來、執董余國良、西螺福興宮董事長楊文鐘、民政處長蕭德恕處長、西螺鎮長廖秋萍、雲林縣議員游淑雲等嘉賓雲集。

▲義峰高中動態畢業展於西螺福西宮舉行，「花嫁」走秀融合傳統與現代、文化與創新的精神，表達自我嶄新的視野和獨特的風采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲以「花嫁」為主題，演示學子們在求學生涯中的成長與美好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「花嫁」動態走秀展學生們十足的巧思和創意，融合傳統與現代、文化與創新的精神，表達自我嶄新的視野和獨特的風采；各科畢業生也透過展示自己的作品，展現三年所學。適逢母親節前夕，特別邀請社區爺爺奶奶們一起穿上禮服，由時尚科的學生造型，讓美麗的奶奶們再次披上嫁衣走秀，伸展台下陪同一起前來的家人的感動歡笑聲不斷，為整場活動增添了濃濃的過節氣息。

▲義峰高中動態畢業展於西螺福西宮舉行，「花嫁」走秀融合傳統與現代、文化與創新的精神，表達自我嶄新的視野和獨特的風采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲邀請社區爺爺奶奶們一起穿上禮服，由時尚科的學生造型，讓美麗的奶奶們再次披上嫁衣走秀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

義峰高中校長張菁惠表示，特別感謝西螺福興宮總是在各個面向支持著教育、支持學校，這次的合作豐富了學校的畢業成果展內容，同時也是對在地文化做了推廣和傳承。對學生們的努力和創造力一年比一年進步表示了高度的肯定，並期待義峰學子能夠在未來的生涯道路上繼續發揮所長，貢獻社會。

▲義峰高中動態畢業展於西螺福西宮舉行，「花嫁」走秀融合傳統與現代、文化與創新的精神，表達自我嶄新的視野和獨特的風采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲邀請社區爺爺奶奶們一起穿上禮服，由時尚科的學生造型，讓美麗的奶奶們再次披上嫁衣走秀，（圖／記者蔡佩旻翻攝）

這次招呼爺爺奶奶出門走秀的重要推手福興里長邱敏雀和雲林縣健身操協會蔡麗玲總幹事都表示，穿上嫁衣的奶奶，她們臉上的幸福笑容就是最好的肯定」，邱敏雀說，試裝和拍定裝照的前一天奶奶都興奮地睡不著覺。這次的展覽既展現了學生們的才華和創意，也讓社區更加肯定義峰的辦學成果。對學生們的作品給予了高度的評價和支持，並期待未來能夠看到更多類似的活動。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，活動不僅展現了學生們的專業技能和創意設計，更凝聚了社區的力量與情感。西螺福興宮一直以來都是教育事業的堅定後盾，讓我們共同祝福義峰高中的畢業生們，願孩子們在人生的舞台上繼續發光發熱，為自己的夢想奮鬥，也為社會的進步做出貢獻。

▲義峰高中動態畢業展於西螺福西宮舉行，「花嫁」走秀融合傳統與現代、文化與創新的精神，表達自我嶄新的視野和獨特的風采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲義峰高中動態畢業展於西螺福西宮舉行，「花嫁」走秀融合傳統與現代、文化與創新的精神，表達自我嶄新的視野和獨特的風采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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