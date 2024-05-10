雲林養禽場禽舍改建升級補助申請　即日起跑只到5月底！

▲雲林縣府鼓勵養禽業者投入禽舍改建升級意願，持續配合辦理各項補助，依據養禽場規模，每場補助上限450萬至1000萬，有效提升禽舍整體效能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

極端氣候對家禽生產性能影響甚鉅，近逢國際禽流感疫情嚴峻，造成養禽損失，農業部研提2023至2025共3年的「農林漁牧升級計畫」，輔導養禽場設施、設備改善，雲林縣府鼓勵養禽業者投入禽舍改建升級意願，持續配合辦理各項補助，依據養禽場規模，每場補助上限450萬至1000萬，有效提升禽舍整體效能。

縣政府農業處說明，為協助養禽場禽隻對極端氣候適應韌性，改善禽舍環境品質，提高生物安全措施，降低疫病之感染，減少養禽場之損失，使養禽產業能永續經營，申請項目包含密閉式水簾禽舍、非開放式禽舍及及設置其他生產相關設備等，若有改建需求的養禽先進可提出申請，透過智能設備，節省人力資源，改善養禽場人力老化缺工等問題。

申請時間即日起至2024年5月31日截止，請符合條件養禽場踴躍申請，並於期限內逕送完整申請書件至本府，相關資訊及檔案可至雲林縣政府農業處網站-表單下載處下載。聯絡窗口：05-5522522雲林縣政府農業處畜產科鄒小姐

▲傳統畜牧場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）