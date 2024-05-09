畫說環保從心愛雲林　「阿寶的大腳ㄚ遊記」環保永續從小札根

▲「阿寶的大腳ㄚ遊記」新書發表會，由鎮西國小兩位學生以雙口相聲導讀內容與新書從發想到付梓歷程揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「阿寶的大腳ㄚ遊記」為全國第一本結合環境亮點、品德教育的環境教育教材，雲林縣長張麗善今（9）參加新書發表，並表示，「阿寶的大腳ㄚ遊記」以淺顯易懂文字，搭配精心繪製插畫，呈現生活中各項環保議題，讓環保永續觀念從小札根，從校園學習擴散到社會生活，實現聯合國SDGs永續目標。

「阿寶的大腳ㄚ遊記」新書發表會由鎮西國小兩位學生以雙口相聲導讀內容與新書從發想到付梓歷程揭開序幕。縣長張麗善表示，「阿寶的大腳ㄚ遊記」用主人翁阿寶的眼光與生活跟家人的對話、跟同學的相處、在課堂上學習等融入環境教育與環境生態保育等觀念，並融入雲林縣內成龍溼地、建國眷村、森活武術園區等亮點，讓學童透過閱讀認識雲林，了解環境保護的重要性，從小培養新世代公民都能成為愛地球、有品德、有勇氣的防災小勇士與環保小尖兵。

張麗善指出，這本書從發想、構思到付梓出版經過很多人的集思廣益，感謝參與製作所有成員與團隊，讓雲林縣擁有這本獨特的環境教育教材，讓學童在日常生活當中瞭解環保議題，同時走讀雲林縣景點，非常值得閱讀與推薦給其他人，讓環保教育擴展出去，讓環境更加友善，更加美麗。

環保局長張喬維說明，環保局去年以「轉廢為能，垃圾全循環」，榮獲「第六屆政府服務獎」社會關懷服務獎。現在環保局再升級，將雲林縣推動的品德教育16個核心價值，結合聯合國永續發展目標SDGs 與雲林縣著名的綠色景點寫入書中，出版「阿寶的大腳ㄚ遊記」，以在地化、多元化、本土化的方式，將環境教育理念與品德教育向下扎根；再透過小短文後的「想一想」，開啟學生對環境保護的覺察力與行動力，將環境教育落實於生活之中。

▲全國第一本結合環境亮點、品德教育的環境教育教材「阿寶的大腳ㄚ遊記」今日舉行新書發表會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）