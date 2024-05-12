雲林棋牌社「包台3小抽紅包」！網路高調宣傳　警見滿桌賭資怒逮人

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林縣斗六警分局日前接獲民眾檢舉，稱轄區內某些棋牌社、麻將館、撲克及體育桌遊等店家，表面上為休閒娛樂場所，實則涉嫌非法賭博，於是成立專案小組調查，並於月初前往其中一間棋牌社查緝時，當場查獲現場負責人及賭客等共8人，並查扣不法所得3萬餘元、籌碼及麻將賭具等相關證物。全案後續依賭博罪嫌移送法辦。

▲棋牌社、麻將館等攬客聚賭，斗六警嚴正執法取締送辦 。（圖／記者蔡佩旻攝）

初步調查，該賭場以「四人同行一人免費、包台滿3小時，即可抽紅包一包，一缺三/三缺一均幫忙約咖配桌」等內容，在網路上公開宣傳，吸引賭客上門。警方持搜索票前往查緝時，便立即查獲賭客聚賭行為，帶回現場負責人及7名賭客，並查扣不法所得3萬餘元、籌碼、麻將賭具、電腦主機等證物，全案依刑法賭博罪移送雲林地方檢察署偵辦。

▲▼警方查扣大量賭具、賭資等證物。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六警分局長黃念生表示，警方今年度已查獲以棋牌社、麻將館、體育桌遊等為掩護經營的賭場共4件，合計查獲賭客23人、不法所得8萬餘元，將持續加強掃蕩轄內職業賭場；任何以桌遊、麻將館等合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉之方式變相從事賭博行為皆屬違法，警方絕對嚴加取締，並報請縣政府裁處，呼籲相關業者切勿以身試法。