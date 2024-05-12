畢旅搭上死亡遊覽車！印尼客運「煞車失靈」翻覆　11死53傷

▲駕駛坦言，事故前煞車曾經出現故障，沒想到修理後再度失靈。（圖／翻攝自kumparan，下同）

記者王佩翊／編譯

印尼西爪哇省11日發生一起嚴重死亡事故，一輛載著超過60名參加畢業旅行的高中生的遊覽車突然失控，往左傾斜，並撞上1輛汽車與3輛機車。該起事故導致11人死亡，其中9人為學生、1人為老師，另一人則是遭撞的機車騎士，並有13人重傷、40人輕傷。

根據《法新社》報導，西爪哇省警方指出，當時遊覽車上載著超過60名學生與老師，一行人正在西爪哇省進行畢業旅行，11日晚間正準備從德博市（Depok）移動至西爪哇省的另一個觀光勝地倫邦（Lembang）。

沒想到遊覽車在行駛時卻突然失去控制，整輛車往左邊偏移，並撞上1輛汽車與3輛機車。

警方指出，該起事故一共造成11死、53傷。11名死者中有9人是遊覽車上的高中生、1人是老師，另一人則是遭撞的機車騎士。傷者中有13人重傷、40人輕傷。

根據印尼媒體kumparan報導，遊覽車駕駛坦言，車子的煞車在事發前曾出現故障，不過他在白天休息時間已經修理好，怎知當晚煞車再度失靈，導致嚴重死亡意外。而他也直言，如果不將車子往左偏移，恐怕會造成更多傷亡。警方調查後指出，事故現場並未發現煞車痕。