男大生畢業摟「157cm紙板女神」拍照！　超感人一幕萬人噴淚

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓男子阿林頌（Paulo John Alinsog）順利從大學畢業取得學位，在這人生重要一刻，他非常希望已故的母親能夠在場見證，因此訂做一個1：1的「紙板媽媽」到畢業典禮上，告訴媽媽「獻給我最美麗的母親！媽，你的大兒子畢業了，希望妳在上帝面前過得很快樂，我非常愛妳」。這一幕感動數萬名網友，如今適逢母親節到來，照片再度登上媒體。

▲男子特別訂做真人大小尺寸的「紙板媽媽」，讓已故母親見證他畢業的這一刻。（圖／翻攝自X）

菲律賓每日詢問報、椰子網先前報導，這張照片的故事其實發生在2019年，阿林頌的母親是單親媽媽，母子之間感情相當不錯，但她卻在2016年8月因肺炎併發症過世，走的時候才37歲。阿林頌與母親之間有個一起參與畢業典禮的約定，因此在這次畢業典禮的前2周，他花費1500菲律賓披索訂做5呎2吋（約157公分）1：1比例的「紙板媽媽」。

▲阿林頌緊摟著母親紙板的這一幕感動數萬名網友。（圖／翻攝自X）

「至少我可以在畢業典禮上感受到我母親的存在」，阿林頌當年接受採訪時提到，他想要和其他畢業生一樣，能和父母一起參加畢業典禮。當天在社群媒體發布照片，並寫下「給我最愛的母親！媽，妳的大兒子畢業了，希望妳在上帝面前過得很快樂。我完成學業因為這是妳想要看到的，我真的非常愛你。」

阿林頌緊摟著母親紙板的這一幕感動數萬名網友，許多人留言表示，「媽媽會感動非常榮幸的，繼續加油下去」、「我看完Po文我哭了，好感人」、「相信你的媽媽在天堂也為你畢業感到很開心」。如今適逢母親節到來，這張照片再度登上媒體。