老師躲儲藏室抽菸被發現！他竟「掐頸、拳打腳踢4學生」致受傷

▲馬來西亞一名老師因被學生發現抽菸，而對他們拳打腳踢。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名老師疑似因為有學生看到他在學校儲藏室抽菸，而對4名小學生施以掌摑、拳打腳踢、掐頸等暴行。

據《中國報》報導，這起事件發生於笨珍縣（Pontian）的一所宗教學校。 9日下午，一名48歲男老師在學校儲藏室抽菸時，發現有學生正在一旁偷看。 害怕自己惡行敗露的老師，一氣之下便將3名11歲、一名10歲的學生叫到面前拳打腳踢，還對4人施以掌摑、掐頸等暴行。

據悉，在被老師施暴的4名學生中，只有一人見到老師抽菸的行為，不過這名老師卻要其他3名結伴而行的學生一起「連坐」，導致其中一名學生的臉部與左邊眉毛受傷。

這幾名學生放學後，向家人哭訴他們在學校被老師虐待，氣得家長立即報警，而警方初步調查也顯示，這名男老師已承認自己因為發現有學生偷看他在儲藏室抽菸而對學生動粗，此外也有其他人指控這名老師經常使用粗言穢語辱罵其他學生。

目前，警方尚未扣留這名男教師，不過當局已要求涉事的4名學生前往笨珍醫院接受進一步體檢，而當局也會在調查令被批准後對此案展開正式調查。 據悉，其中一名11歲學生的母親強烈要求當局將這名男教師調往其他學校，以免學生們未來因害怕被老師對付，而不敢上學。