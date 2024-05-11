受困水溝4天才被發現！泰男「手腳泡爛發白」　奇蹟生還

▲男子受困水溝4天才獲救。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名男子受困於排水溝內長達4天，最後才被路過民眾發現。救難人員趕往現場時，仍下著大雨，水溝內的水位更是高達男子的胸口，所幸最終花費1小時終於將他救出。而男子的手腳因為泡在髒水中數天因此發白潰爛，他被救起後直呼疼痛，所幸暫時沒有生命危險。警方目前仍在調查男子的受困原因。

根據《民意報》報導，受困男子為44歲的Yosakorn Channamsai，他自稱是一名保全，被救起時雖然手腳因泡水潰爛疼痛，且身體虛弱，但是生命體徵穩定，立刻被送往醫院治療。

目擊民眾指出，當時騎摩托車經過該路段時，突然下雨，因此把車停在路邊準備穿雨衣，沒想到就聽到有人在呼救。尋著聲音來源赫然發現該名男子被關在排水溝下方，因此立刻報警。

救援人員到達現場後，發現男子被困在鐵製的排水溝蓋下，然而當時正值暴雨，水位已經上升至胸口。救援人員試圖用工具撬開水溝蓋，但卻無法成功，只能等待雨勢稍為減緩，水位下降後，才讓男子穿越10公尺，到水溝的另外一頭，走到另一個水泥製的水溝蓋處，將他救出，整個救援過程花費約1小時。

根據警方初步調查，男子聲稱「有人試圖綁架他」，所以才會躲到排水溝裡。警方並未發現男子有任何犯罪記錄，不過會持續調查該起事件是否與吸食毒品有關。