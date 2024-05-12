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泰國爆水泥封屍！韓男遭2同鄉謀殺　母接百萬勒索電話急尋人

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲泰國警方尋獲灌滿水泥的黑色塑膠桶，桶內有一具屍體。（圖／翻攝自Khaosod）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓一名34歲男性遊客7日在泰國曼谷失蹤後，當局11日晚間在芭達雅（Pattaya）發現疑似他的遺體，死者死狀悽慘，屍身遭棄置黑色塑膠桶之後灌入水泥，曼谷警方現正緊急調查此案。經調查，死者生前被另外2名韓籍男子護送上車，其中一人已於9日離開泰國。

泰媒Khaosod報導，34歲南韓籍男子Roh Eui Jong在4月30日入境泰國，然而隨後卻與家人失去聯繫，他的泰籍妻子宣稱，最後一次見到丈夫是在5月2日曼谷Huai Khwang的一間酒吧。

到了5月7日，男子母親找上警方，認定他已經遭到綁架，因為有接到一通神秘電話，告知Roh Eui Jong扔掉毒品，要她帶上300萬泰銖（約新台幣265.8萬元）過來，否則她的兒子就別想活命。男子母親接到電話後立刻向南韓大使館通報，泰國警方介入調查。

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲Roh Eui Jong當時身穿白色上衣，在3日凌晨2時被2名韓籍男子護送上車前往芭達雅 。（圖／翻攝自Khaosod）

警方調閱監視器畫面發現，Roh Eui Jong當時身穿白色上衣，在3日凌晨2時被2名韓籍男子護送上車前往芭達雅，一行人隨後換一輛新租的皮卡車，並在馬普拉查水庫（Mabprachan）附近租屋。5月4日晚間9時左右，這輛皮卡車駛出住處，前往購買黑色塑膠桶與繩索，車輛停在水庫附近大約1小時之後，才返回租屋處。

然而到了11日，警方出動潛水人員到水庫進行搜尋之後，發現一個灌滿水泥的黑色塑膠桶，桶內有一具屍體。相關調查正在進行中，以釐清死者身分，但據傳此人就是Roh Eui Jong。泰國警方已經確認2名嫌疑犯，其中一人已於5月9日離開泰國，正在追捕另一人。

▼嫌犯購買塑膠桶之後，開車前往水庫附近。（圖／翻攝自Khaosod）

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

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