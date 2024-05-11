男出差沒報備　嬌妻凌晨突敲門查寢！他嚇瘋卻喊：好幸福的超能力

▲大馬一名男子出差沒告訴妻子飯店位置，但妻子卻突然出現在房門口「突擊檢查」。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名男網友近日發文，對於妻子總是能準確掌握他的行蹤表示詫異，還透露即使他沒有告知妻子自己出差時住在哪間飯店，妻子卻能在半夜時分到他的房間敲門，讓他不禁好奇妻子是如何得知自己的行蹤的？

據mStar報導，男子指出，自他成婚開始，無論是想去釣魚、騎自行車，或是和朋友出去玩，妻子從來都不會說不，但她卻常常會突然出現在聚會地點，讓男子覺得十分驚訝。

男子回憶，他有一次到浮羅交怡（Pulau Langkawi）出差4天，不料妻子卻在凌晨2時30分突然出現在他下榻的飯店，敲他的房門，「我當時真的嚇壞了，因為我從來沒告訴妻子我住在哪間飯店，房號多少，但妻子卻沒有敲錯門。」

男子表示，妻子特別從柔佛（Johor）搭機到浮羅交怡，就為了對他進行突擊檢查，「不過我沒什麼好擔心的，因為我的室友是一名男性友人。」

另一次讓男子印象深刻的經驗是他在公司跌倒後，不到30分鐘，妻子就帶著藥酒出現在辦公室，「我問她怎麼知道我跌倒，但她卻不告訴我，只說她什麼都知道。而且這樣的情形不止發生在我身上，她對孩子的狀況也瞭如指掌，孩子去哪裡、和誰交朋友，她統統都知道。」

對於妻子的「超能力」，男子表示他並無任何怨言，反而認為妻子能百分百地理解他們，還能把家裡打理得很好，「她真的是個女強人」。男子也否認自己「懼內」，相反的還很感激自己有外出的自由，「妻子每次突擊檢查都不曾讓我出糗。她只是想知道我去了哪裡、和誰出去而已。她會突然出現，然後離開。」