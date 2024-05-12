午後「全台轉雨」防劇烈天氣　跌到15℃時間曝

▲午後全台降雨機率高。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

午後全台變天！氣象專家吳德榮提醒，今天、周一應注意對流胞帶來小範圍的劇烈天氣；周二至周四清晨因「輻射冷卻」加成，北台平地最低溫降至15度左右。

中央氣象署表示，今天上午各地仍為多雲到晴的天氣，但隨著鋒面接近並且通過台灣，中午過後各地降雨機率將逐漸增加，容易有短暫陣雨或雷雨，山區午後雷陣雨的雨勢會比較明顯，入夜後中部以北、宜蘭及花東沿海也會有較大雨勢發生的機率。

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氣象署指出，溫度方面，各地高溫仍可達30到34度，晚上之後東北季風增強，北台灣低溫21、22度，感受較為涼爽，其他地區則在23到25度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日鋒面接近，天氣仍偏熱，大氣趨不穩定，下午轉有局部短暫陣雨或雷雨；周一鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨，北台氣溫降、明顯轉涼，周一晚由北而南天氣好轉，降雨停歇，今日、周一應注意對流胞帶來小範圍的劇烈天氣。



吳德榮分析，周二至周六鋒面已南移，在巴士海峽至呂宋島徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率，白天偏熱，早晚偏涼，日夜溫差大；周二至周四的清晨因輻射冷卻加成，北台平地最低溫降至15度左右。