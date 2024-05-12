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鋒面也來過母親節！今午後降雨擴大全台　明晚低溫「探1字頭」

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▲受到鋒面通過、東北季風增強影響，今日下半天起各地降雨增加，彰化以北有局部較大陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（12日）天是母親節，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今下半天起至明日受鋒面通過及東北季風增強影響，各地降雨機率增加，氣溫也轉涼冷，明晚到後天清晨低溫下探19度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，今午後各地有局部短暫陣雨，彰化以北有局部較大陣雨或雷雨。

「鋒面也來過母親節！」林得恩指出，今日上半天，受鋒面接近影響，下半天起至明日，受鋒面通過及東北季風增強前後接續影響，臺灣附近天氣轉趨不穩定，降雨範圍再擴大，各地降雨機率明顯增加，中部以北、東北部、澎、金、馬地區有短暫陣雨或雷雨發生機會，並有局部較大雨勢發生的機率。

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▲氣象專家林得恩指出，今下半天起至明日，受鋒面通過及東北季風增強影響，各地降雨機率明顯增加，有局部較大雨勢發生的機率。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲氣象專家林得恩指出，今下半天起至明日，受鋒面通過及東北季風增強影響，各地降雨機率明顯增加。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

他表示，其他地區亦有間歇性的短暫陣雨或雷雨，中南部山區明日白天的降雨會有較大雨勢。鋒面上常伴隨著組織性的中尺度對流系統，有強降雨發生的可能，並易有落雷或強陣風等劇烈天氣現象的機會，外出請留意攜帶雨具備用。

林得恩說，因降雨緣故，今日起各地高溫略降，北部、東北部29至31度，中南部30至35度、東部30至33度；明日高溫因東北季風接手，各地分別再下降1至3度。

他指出，今日起夜晚及清晨氣溫亦轉涼冷，北部、東北部低溫22至24度之間，中南部低溫23至26度，東部23至25度；明晚至後天清晨低溫，北部、東北部下探19至22度，中南部低溫22至25度，東部低19至24度，請民眾適時注意調整穿著衣物。

▲未來10天的天氣重點。（圖／取自賈新興臉書）

▲未來10天的天氣重點。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興今在臉書PO出未來10天天氣圖示，他指出，今天午後至明天受鋒面通過及東北風增強影響，新竹以北及宜蘭早晚略涼，各地有局部短暫陣雨，彰化以北並有局部較大陣雨或雷雨。

賈新興說，周二至19日轉為山區午後局部短暫陣雨的天氣。20日水氣略增多，清晨雲嘉南沿海有零星短暫雨，午後中南部山區及桃園至彰化間有局部短暫陣雨。21日水氣移入，台中以北有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。

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