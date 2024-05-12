氣象署：午後降雨機率增　晚上北台灣轉涼

▲今午後變天。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

中央氣象署指出，今天中午過後各地降雨機率將逐漸增加，容易有短暫陣雨或雷雨；各地高溫仍可達攝氏30到34度，晚上以後北台灣低溫21、22度，感受較為涼爽。

氣象署表示，今天上午各地為多雲到晴的天氣，不過隨著鋒面接近並且通過台灣，中午過後各地降雨機率將逐漸增加，容易有短暫陣雨或雷雨，山區午後雷陣雨的雨勢會比較明顯，入夜後中部以北、宜蘭地區及花東沿海也會有較大雨勢發生的機率。

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溫度方面，氣象署指出，各地高溫仍然可達30到34度，晚上以後東北季風增強，北台灣低溫21、22度，感受較為涼爽，其他地區為23到25度。

氣象署表示，今天金門、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。東北風增強，晚上起桃園至台南沿海空曠地區、恆春半島及各離島將有8至9級強陣風。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天白天鋒面接近，環境風場為西南風，晚起鋒面通過，環境風場轉為東北風，受到降雨洗除作用影響，空品多為「普通」等級，馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。

另外，花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。