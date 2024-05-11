20年來最劇烈！強烈磁暴正在發生　氣象署曝今3小時達最強

記者李姿慧／台北報導

20年來最劇烈！氣象署表示，劇烈磁暴正在發生，地磁擾動今(11日)上午5時至8時達到劇烈等級磁暴(KP=9,G5)，而上次發生劇烈等級磁暴為2003年。

▲20年來最劇烈磁暴出現在今天清晨。（圖／翻攝氣象署網站）

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氣象署昨首度發布「地球磁暴」預警，指X1.0級太陽閃焰伴隨日冕拋射物質事件，示警5月11日凌晨至上午將通過近地太空環境，地磁擾動影響24小時，最大規模可能短暫達強烈磁暴等級，恐影響電力或無線電通訊、衛星。

氣象署今下午也在臉書粉絲團「報天文-中央氣象署」表示，劇烈磁暴正在發生，依觀測資料顯示，地磁擾動在台灣時間5月11日上午5時至8時，達到劇烈等級磁暴(KP=9,G5)，回顧上次發生劇烈等級磁暴為2003年萬聖節磁暴事件。

▲▼氣象署公布地磁擾動數值。（圖／取自「報天文-中央氣象署」臉書）

前氣象局長鄭明典今(11日)也在臉書示警，很強烈磁暴發生中，比預期還強，要觀察電子系統是否受影響。

氣象署表示，磁暴事件可能影響太空飛行器操作系統，導致表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正；另管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。

不過，氣象署也表示，在台灣多數的群眾生活中會接觸到的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍芽等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。