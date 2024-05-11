明入夜雨最強！雨北往南襲擊　下周降溫「下探16度」

▲鋒面明天下午抵達，周日入夜後到下周一清晨雨最強。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天母親節(12日)鋒面接近，中午過後由北到南將出現降雨，明天入夜到下周一清晨是雨最強時刻，中部以北、宜蘭有較大雨勢；後續東北季風接力，下周一、二北部、東北部轉涼，低溫約18到20度，局部空曠地區可能再下探1到2度，最低約16到17度。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天會有鋒面逐漸接近，天氣將越來越不穩定，其中明天上半天天氣仍較穩定，中午之後因鋒面接近，將由北而南出現降雨，午後山區雨勢會大一點，鋒面降雨最明顯時間點為明天入夜到下周一清晨，中部以北、宜蘭將有較大雨勢。

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下周一白天鋒面通過逐漸遠離，葉致均表示，下周一各地仍有降雨機會，不過雨勢會慢慢緩和。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二、下周三天氣轉好，葉致均說明，這兩天將是未來一周水氣較少的時刻，僅東半部有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

不過下周四後水氣增加，葉致均指出，因風場偏東風，東半部將有局部短暫陣雨，北部則是零星雨勢，其他為午後山區有雷陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致均說明，明天鋒面南下之前，各地高溫可到30到34度，中午之後雲量增加，高溫下降，下周一鋒面通過後為東北季風增強，下周一、下周二北部、東北部轉涼，高溫落在25到27度，低溫可能比較涼，約18到20度，局部地區會再低1到2度，其他地方低溫則為21到23度；下周三後溫度略回升，東半部約27到28度，其他地方28到31度。