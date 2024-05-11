「神鬼女會計」10年偷122次！A太子爺3千萬手法曝　曾1年狂偷550萬

▲新營太子爺廟香火鼎盛。（圖／翻攝Google Maps）

記者郭玗潔／台南報導

台南新營有336年歷史的太子爺廟，遭曾姓女會計10年來不斷侵占香油錢，共侵占近3千萬元，直到曾女退休後，廟方將各帳冊交由會計師事務所查核，曾女犯行才曝光，也被廟方告上法院。台南地院審理，判曾女要還2989萬4216元。而曾女侵占手法十分囂張，每年都下手行竊、從不間斷，金額則從50萬、100萬不等，2008年時甚至一年就把550萬放進自己口袋。

判決指出，曾女從1988年6月19日起至2017年11月19日止，在太子爺廟擔任會計，負責所有行政事務與財務帳冊登記、會計傳票製作等會計事務，廟裡所有現金收入，多年來統一交由曾女1人點收、保管並登載在帳冊上。

不料等曾女退休後，廟方將各項帳冊委託會計師事務所查核，發現曾女利用職便，從2007年起10年間短少登載款項，累計共侵占3041萬7100元，廟方報警並提告要曾女把錢通通吐出來。

全案審理時，曾女雖否認犯行，但法官檢視相關證據，認為曾女犯行屬實，再由會計事務以專業會計軟體，針對現金簿及曾女銀行對帳單交互比對，查核金額短少2989萬4216元，和先前查出的短少金額相較只差40萬，依對曾女友有利之認定，判曾女要還2989萬4216元。可上訴。