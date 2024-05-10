國民黨台南市黨部台南火車站送康乃馨慶母親節　呼籲把愛說出來

▲為慶祝母親節，國民黨台南市黨部在台南火車站與全國22縣市黨部同步響應發送康乃馨活動，致送車站來往的旅客們一人一朵盛開的康乃馨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝母親節到來，國民黨台南市黨部10日上午，在台南火車站與全國22縣市黨部同步響應發送康乃馨活動，致送車站來往的旅客們一人一朵盛開的康乃馨，並祝福她們健康快樂、青春永駐，讓收到花束的女性朋友備感溫馨。

立委暨市黨部主委謝龍介表示，五月是向媽媽表達感恩與感情的重要日子，母親節最好的禮物就是陪伴，平時多幾通電話關心問候，比什麼禮物都窩心，父母親對子女的愛是無所求的。陪伴是最好的禮物，現在能多陪伴就陪伴，想擁抱要趕快獻上擁抱，愛要即時，快趁著即將到來的母親節，好好地向媽媽表達愛意。

台南市黨部由副主委莊占魁領軍，包括國民黨籍市議員許至椿黨團書記長、蔡宗豪、盧崑福服務處主任侯博仁、王家貞服務處秘書張家詒、號召姊妹與志工一起共同參與，向辛苦的媽媽們致上無上的祝福與謝意。

適逢5月溫馨母親節，中國國民黨辦理「媽媽都是我的寶」全國同步慶祝活動，藉由母親佳節鼓勵並提醒子女多陪伴母親，增進全家人親子互動，重視孝道。同時，也希望能夠喚起社會各界對家庭價值的重視與尊重，讓更多的人關注家庭、關愛家庭。