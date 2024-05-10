台南永康復小「藝享復興」才藝發表母親節感恩晚會　黃偉哲祝賀

▲台南市永康區復興國小於10日晚間舉辦「藝享復興—學生才藝發表暨母親節感恩晚會」，市長黃偉哲驚喜現身，提前祝賀在場的媽媽們母親節快樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區復興國小於10日晚間舉辦「藝享復興—學生才藝發表暨母親節感恩晚會」，小朋友們輪番上陣發表舞蹈、歌唱、英語讀劇等多項才藝，台南市長黃偉哲也驚喜現身，給予表演的小朋友勉勵與稱讚，並提前祝賀在場的媽媽們母親節快樂，市議員朱正軒、黃肇輝、李鎮國也到場支持。

市長黃偉哲表示，永康區復興國小辦理的「藝享復興晚會活動」，給學生們一個展現才華、自信、表達能力與團體合作的舞台。他很開心看到這麼多小朋友活力四射的演出，祝賀所有表演圓滿順利，也祝福媽媽們、爸爸們、小朋友們都身體健康萬事如意。

校長張慧芬表示，本次活動由家長會長徐菁樺、永康復小志工團及全校教師團隊共同籌畫辦理，並結合五月親子感恩月主題，希望邀請家長及社區夥伴共同蒞校參與，建立親師生友善校園，讓學生藉由才藝成果發表，向家人表達感恩之情。本次活動更結合科技應用，採線上直播方式，讓學生展演的舞台能走出校園，贏得更多掌聲與鼓勵。

晚會現場熱鬧非凡，演出節目精彩紛呈，有舞蹈、歌唱、英語讀劇、樂器表演、民俗體育撥拉棒及跆拳道等豐富精彩的節目，每一個節目都展現了學生們的獨特魅力和才華。觀眾們掌聲不斷，對學生們的表演給予高度的讚揚和鼓勵。