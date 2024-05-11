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台南佳里區博愛街民宅火警　疑電器起火幸未擴大釀災

▲台南市佳里區博愛街附近一處透天厝發生火警且有延燒之虞，消防人員迅速撲滅火勢，現場燃燒二樓面積約8坪，疑電器因素起火無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市佳里區博愛街附近一處透天厝發生火警且有延燒之虞，消防人員迅速撲滅火勢，現場燃燒二樓面積約8坪，疑電器因素起火無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於5月10日晚上7時47分許據報，佳里區博愛街附近一處透天厝發生火警且有延燒之虞，119立即出動佳里、麻豆、將軍、西港、七股分隊13車21人前往灌救，火勢很快就撲滅，現場燃燒二樓面積約8坪，疑電器因素起火無人受傷。

▲台南市佳里區博愛街附近一處透天厝發生火警且有延燒之虞，消防人員迅速撲滅火勢，現場燃燒二樓面積約8坪，疑電器因素起火無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據屋主表示，當時屋內3人均在1樓，發現2樓有濃煙及起火延燒，趕緊逃生，打119報案，而佳里分隊也馬上趕到，佳里分隊表示防範電氣火災應謹記「6不原則」，包括「用電不超載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「插座不用不插」、「電器旁不放易燃物」以及「不使用無安全標章產品」，才能降低火災風險。

▲台南市佳里區博愛街附近一處透天厝發生火警且有延燒之虞，消防人員迅速撲滅火勢，現場燃燒二樓面積約8坪，疑電器因素起火無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三救災救護大隊大隊長陳坤宗說，住宅火災逃生避難有兩原則，千萬不可堅持要滅火或為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標與千萬不可躲在浴室，火場第一殺手為濃煙躲在浴室裡面無法有效阻絕濃煙，浴室內常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，救難人員不易發現。

▲台南市佳里區博愛街附近一處透天厝發生火警且有延燒之虞，消防人員迅速撲滅火勢，現場燃燒二樓面積約8坪，疑電器因素起火無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示建議民眾安裝住宅用火災警報器，又稱獨立式火警探測器，內裝電池，不需配線，可獨立安裝於天花板上或牆壁上，當住宅用火災警報器偵測到煙霧或熱氣時，就會發出極大的警報聲響，讓民眾即早應變逃生。

▲台南市佳里區博愛街附近一處透天厝發生火警且有延燒之虞，消防人員迅速撲滅火勢，現場燃燒二樓面積約8坪，疑電器因素起火無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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