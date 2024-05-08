「學測滿分」高材生殘殺女友　對準頸動脈砍！網友肉搜出真實身分

▲南韓爆發某高材生殘忍殺害女友的社會案件，網友肉搜後發現該名學生就讀延世大學醫學院。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾江南日前爆發一起震驚社會的殺人命案，凶手為一名目前就讀首爾某名校醫學院的高材生，且過去還靠「學測滿分」的頭銜接受媒體採訪。該名男大生在15層樓建築物的頂樓挾持女友，並揮刀親手砍死女友，甚至還準備從屋頂一躍而下殉情，最後被警方當場逮捕。如今，網友肉搜出他的身分。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《中央日報》，該名高材生本月6日下午4時，在首爾特別市瑞草區瑞草洞江南站附近某棟15層樓高建築物的頂樓，涉嫌持刀砍殺準備和自己分手的女友，他手持從住家附近超市購買來的水果刀，將女友砍死後，準備選擇墜樓輕生。

附近民眾向警方報案有人準備墜樓，警方下午5時20分抵達現場後成功拉下該名高材生，高材生事後向警方自稱「我把裝有藥袋的背包忘在頂樓」，豈料警方再次前往案發現場時，才終於發現遭砍殺的年輕女性，此時該名女性已明顯氣絕身亡，於是警方緊急逮捕該名高材生。

警方今（8）日透露，懷疑該名高材生是「計畫性犯案」，因為高材生涉案當時刺殺受害女性的頸動脈，很明顯就是想要置對方於死地。事後，該名高材生向警方坦承犯案，「女友對我說她想要分手，所以我才會犯案」。

▼南韓網友肉搜後證實，兇嫌為延世大學醫學院在學生崔東旭。（圖／翻攝自韓網）

▲崔東旭曾在大學入學考試獲得滿分，當年備受關注。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，南韓網友依據上述線索，終於成功肉搜出該名男大生的真實身分，為居住在京畿道華城市東灘的25歲（1999年生）男子崔東旭（최동욱，音譯），目前就讀首爾延世大學醫學院，曾於2018年在「大學修學能力試驗」（修能，相當於台灣的學測）取得滿分，成為該年15名滿分考生的其中一人。

崔東旭當年接受眾多媒體、YouTuber採訪時，曾經表示自己的志願就是要進入醫學院就讀、並且當上外科醫師。他透露從童年時期就飽受耳疾所苦，就讀高中時終於在親友推薦下，在華城某醫院治好耳疾，於是他發願要當該名醫師的後輩，將來靠出眾的醫術懸壺濟世。

從崔東旭的Instagram上，也可以看到他和女友的合照，以及過去他到各地旅遊時拍攝的照片，如今已轉為非公開帳號。南韓網路論壇上出現各種留言，自稱同校學生的網友表示，其實崔東旭在校內的名聲不是太好，對於他殘殺女友的惡行感到不意外。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388