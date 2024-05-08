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南韓瘋「超商買黃金」！1公克迷你金條2天秒殺　這年齡層最愛買

▲▼2011年，韓國黃金交易所的一名員工展示金條。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國黃金交易所的一名員工向鏡頭展示黃金。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

南韓近期掀起「買黃金」風潮，民眾紛紛前往超商或自動販賣機購買「迷你金條」，11.3萬韓元（約新台幣2684元）的1公克金條更在2天內搶購一空，熱銷程度不輸飲料、熱食及泡麵。其中，又以30多歲消費者為最大客群。

NBC報導，南韓最大連鎖超商CU與韓國造幣公社（KOMSCO）4月初合作推出「迷你金條」，尺寸只有指甲大小，重量僅約0.1公克至1.87公克，上面有祝賀訊息、生日祝福，甚至是個性化設計。1.87公克的金條售價22.5萬韓元（約新台幣5345元），0.5公克的金條售價7.7萬韓元（約新台幣1829元）。

根據CU數據，「迷你金條」最主要客群是30多歲消費者，占開賣以來總銷量的41%以上，接下來依序為40多歲消費者（35.2%）、50多歲消費者（15.6%）與20多歲消費者（6.8%）。

不只是CU，南韓另一間連鎖超商GS25也推出「迷你金箔」自動販賣機，搭上「買黃金」的順風車。

世界黃金協會（WGC）在最近一份報告中指出，隨著黃金價格上漲，南韓今年第一季的金條與金幣需求，與去年同期相比上漲27%，是該國2年多以來需求漲幅最大的一季。

WGC全球央行負責人范少凱（Shaokai Fan，音譯）表示，「許多亞洲經濟體面臨一個世代以來首次的通膨與金融不確定性。許多年輕投資人把黃金當成保障資產、資產多元化的方式，也是有道理的。」

除了南韓，中國消費者也持續購買黃金，2023年取代印度，成為全球最大黃金珠寶購買國，年輕人更流行在玻璃罐裡保存1公克的金豆。此外，美國零售巨頭好市多（Costco）去年8月開賣金條，熱銷程度已經成為公司搖錢樹，富國銀行（Wells Fargo）估計，好市多每月光是金條的銷售營收，可能來到1億美元至2億美元（約新台幣32億至64億元）。

好市多搖錢樹「金條」每月銷售64億台幣　火爆熱銷每人限購5條

 
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