仙氣奇蹟美貌！台啦啦隊女神一粒「在日本爆紅」　日網讚嘆超可愛

▲台鋼啦啦隊Wing Stars女神「一粒」。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者羅翊宬／編譯

台鋼Wing Stars啦啦隊女神一粒（趙宜莉）憑藉驚人美艷的亮麗外貌、姣好纖細的身材，且擁有輔仁大學織品系與法文系雙主修學位和多益960分實力，成為如今受人追捧的新仙氣女神，有望成為下一個林襄。如今，就連日媒也開始關注一粒，日本網友甚至預言，一粒可以在日本掀起話題。

根據日媒《Full-Count》，台灣中華職棒在第35年賽季迎來第6個新球隊「台鋼雄鷹」加盟，而這也是睽違16年再度恢復6個球隊之規模，全民的目光不僅集中在左外野手王柏融，許多粉絲更將目光集中在台鋼Wing Stars的啦啦隊女神一粒，使一粒在球壇頓時成為熱門人物。

報導指出，如今促成台灣棒球啦啦隊應援模式得以發展的始祖為南韓，且有知名的啦啦隊女神從南韓前往台灣，協助台灣當地啦啦隊員接受培訓，諸如台鋼Wing Stars的韓籍成員安芝儇、朴旻曙，這些啦啦隊成員不僅得在比賽現場為球員加油應援，賽後還得為等候的粉絲們簽名。

報導認為，一粒在台灣的人氣如今水漲船高，日後可能是接替峮峮（吳函峮）、林襄的後起之秀。據悉，峮峮曾先後於2021、2022年出版日文版寫真集；至於林襄則因從樂天女孩移籍至味全龍Dragon Beauties而聞名。

許多日本網友留言，「真的非常卡哇伊（可愛）」、「她是第一名」、「我有預感在不久後的將來，一粒也能夠在日本爆紅」。