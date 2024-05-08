金正恩親自主持國葬！北韓前總書記金基南94歲病逝　曾兩度出訪南韓

▲金基南以94歲高齡病逝，金正恩親自主持國葬。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

前北韓朝鮮勞動黨宣傳煽動部總書記金基南，曾為北韓金氏三代世襲體制的偶像化工作立下汗馬功勞，因此他又被稱為「北韓的戈培爾」，2000年代甚至兩度出訪南韓，參謁南韓的國立顯忠院。不過，金基南晚年受到病魔折磨，昨（7）日以94歲高齡病逝，由北韓現任最高領導人金正恩親自主持國葬。

根據北韓官媒《朝中社》，曾是北韓前任最高領導人金正日心腹的金基南（金己男）從2022年4月起，便因為老年疾病與多重器官衰竭而躺在病床上接受治療，最終於本月7日上午10時撒手人寰，享耆壽94歲。

金基南1956年首次加入朝鮮勞動黨中央委員會，曾經先後擔任金日成綜合大學學系長、勞動新聞責任主筆，並一路擔任宣傳煽動部副部長、部長、宣傳煽動書記，一生中有60餘年為金氏政權三代世襲體制的偶像化宣傳工作立下汗馬功勞。

報導描述，「金基南同志將一生奉獻給神聖的鬥爭，他強化了革命思想的純潔性，並憑藉著政治性的力量堅守引領社會主義偉業邁向偉大的勝利」；目前金基南的遺體安置在平壤直轄市普通江區西章會館，今（8）日上午9時至晚間8時接受訪客悼念，預計明（9）日上午9時出殯。

▲金基南過去曾經兩度出訪南韓。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩擔任國家葬儀委員會委員長，親自主持金基南的喪禮。從《朝中社》公開的相片可以看到，金正恩穿上一身深黑色的西裝、別上身黑色的領帶，在現場慰問金基南的家屬。

同時，最高委員會常任委員長崔龍海、內閣總理金德訓、黨組織書記趙甬元、黨中央軍事委員會副委員長李炳哲，以及宣傳煽動部副部長玄松月等眾黨幹部與官員皆陪同金正恩出席喪禮。

南韓《韓聯社》指出，金基南曾兩度出訪南韓。2005年，金基南率領北韓代表團參加南韓舉辦的「8.15民族大祝典」，當時他曾破格前往位於首爾市銅雀區的國立顯忠院（相當於我國的忠烈祠）參謁，並探視因肺炎住院的前南韓總統金大中；2009年8月18日金大中病逝時，更曾率領代表團前往南韓悼念。