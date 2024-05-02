南韓軍火商搶中南美洲市場　向秘魯出口30輛「白虎」裝甲車

▲南韓現代樂鐵將向秘魯優先提供30輛新型輪式裝甲車K808「白虎」。（圖／翻攝自現代樂鐵官網）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍火工業近年來取得長遠發展，甚至得以在各國市場攻城掠地，連續2年躋升「全球十大軍火出口國」名單。最近適逢秘魯更新陸軍戰力的契機，因此南韓軍火商現代樂鐵獲得優先談判權，向秘魯出口30輛新型輪式裝甲車，首度成功打進中南美洲市場。

根據《韓聯社》，秘魯陸軍兵工廠（FAME）於當地時間1日宣布，將選擇來自南韓的軍火商現代樂鐵（供應商）和STX集團（簽約方）作為更新陸軍機動戰力專案的優先談判者；現代樂鐵也對外證實相關消息。

現代樂鐵表示，一旦完成最終簽約，將透過STX向秘魯陸軍供應30輛輪式裝甲車（8×8）K808「白虎」，規模達6000萬美元（約新台幣19.5億元），「此次事業既為現代樂鐵首度向海外出口輪式裝甲車、也是國產（南韓產）戰鬥裝甲車首度進攻中南美洲市場。」

隨著現代樂鐵、STX被秘魯選定為優先談判業者，在第一次向秘魯輸出30輛輪式裝甲車「白虎」以後，未來將分批完成共120輛的輸出計畫。

據悉，輪式裝甲車K808「白虎」擁有優秀的防彈、防爆性能，時速最快可達100公里，裝載8輪失壓續跑胎（防爆輪胎，Run-flat tire），擁有輪胎胎壓自動充放系統（CTIS），且擁有水上推動裝置，協助渡河。

報導指出，秘魯國防部從去年4月起便批准購買裝甲車的相關預算，而現代樂鐵與STX經過與秘魯談判後，取得供應4輪、6輪裝甲車與小型、大型戰術車輛和救助車輛等多種機動化裝備的權限，南韓國防部、防衛事業廳、南韓駐秘魯大使館在雙方談判過程中功不可沒。

另外，秘魯海軍修造廠（SIMA PERU）也與南韓HD現代重工業簽署價值4.63億美元的合約，聯手為秘魯建造4艘軍艦。