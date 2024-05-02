南韓醫學院教授「休診潮」擴散　明天首爾兩大醫院停止看診

▲南韓住院醫師罷工超過兩個月，醫學院教授決定請辭或休診。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府2月祭出醫療改革政策，計畫每年擴招2千名醫科生，卻引來全國住院醫師集體罷工、表達不滿。眼見罷工潮尚未平息，醫學院教授決定以請辭或休診的方式進一步施壓，繼首爾大學醫院教授罷工後，首爾峨山醫院、首爾聖母醫院教授也決定從明（3）日起每周休診一天。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓醫療界人士今（2）日指出，首爾峨山醫院（蔚山大學的教學醫院）、江陵峨山醫院、首爾聖母醫院的教授將從3日起實施「每周休診一天」制度，停止接受看診和非必要性手術，而蔚山大學醫院也決定實施每周休診一天。

醫學院教授請辭、罷工、休診的熱潮在南韓全國擴散，自從全國20多間醫學院教授4月24日召開非常對策委員會後，便決定實施每周休診一天的制度，首先是首爾大學醫院、延世大學塞布蘭斯醫院、高麗大學醫療院、慶尚國立大學醫院部分教授從4月30日起休診後，全南大學教授也將從本月3日起休診，而朝鮮大學醫院教授則將於3日召開會議時做出決定。

南韓保健福祉部保健醫療政策室長全炳王指出，隸屬於40間醫學院的88間醫院當中，有8間醫院的部分醫師決定減少看診量、甚至投入休診，也因此看診量恐將減少35%，「雖然部分醫師預告將投入休診，但並未造成巨大混亂，因為仍有許多醫師和護理師等醫療團隊填補住院醫師罷工後的醫療人力空缺，守護在病患身旁。」

首爾大學醫院有4名醫師決定請辭或罷工、休診，其中一名便是南韓全國醫科大學教授非常對策委員長方載勝，他透露光是他一人底下預約掛號的病患就高達1900人，「對他們感到非常抱歉」。