韓國正妹睡夢中遭「打成豬頭」　腦出血慘死！變態男友冷血獲釋

▲金男擁有極強的控制欲和暴力傾向，經常毆打女友李孝靜。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

記者羅翊宬／編譯

大家一定要慎選枕邊人，拒絕和經常情緒勒索、擁有暴力傾向的人交往！南韓一名夢想從事護理師、年僅20歲的女大學生李某，上個月在慶尚南道巨際市的套房內，豈料睡到一半房間卻遭前男友金某侵入，被毆打耳光、暴力勒頸，儘管送醫搶救，最後卻仍因腦出血死亡。

金某得知前女友死亡後，不僅繼續住在前女友的套房，甚至被逮獲釋後還向周邊親友表示，「我一定會用功讀書，遇到更好的女人」，毫無反省之意。由於金某配合警方傳喚調查，檢方竟以此為理由，駁回警方申請的緊急逮捕令狀。

根據韓媒《中央日報》，受害者是就讀慶尚北道慶山市某大學護理系的20歲女大生李孝靜（音譯）住在某套房。4月1日上午8時，已經分手的前男友金某（20多歲）透過電子密碼鎖潛入房內，驚醒了睡夢中的李孝靜，他以拳頭重擊李女臉部和頭部，不僅瘋狂掌摑，甚至還數度勒頸，導致李女出現硬腦膜下出血。

遭前男友毆打的李孝靜傷勢慘重，被醫院診斷必須住院治療六周，只不過卻因腦出血情況惡化，最終於4月10日晚間10時20分離世。

▲李孝靜擁有秀麗的臉龐、精緻的五官，卻慘遭前男友毆打導致臉部臃腫，最後因此死亡。（圖／翻攝自韓網）

電視台JTBC時事節目《事件班長》公開李女慘遭毆打後，致電母親求救的錄音檔，李女的啜泣聲充滿驚恐，「媽媽，拜託趕快來到我這。XX他打了我，打得非常嚴重。我睡到一半，卻被他侵入房間毆打。我要趕快報警。」

李孝靜的母親事後接受節目採訪，「事發前一天是他們『交往3周年紀念日』，金男抱怨我女兒選擇在那天和其他朋友在一起，所以打了20多通電話給我女兒，我女兒醒來後就把他封鎖了，然而不久之後卻遭到他突然闖進來毆打。」

報導指出，金男和李孝靜就讀同一間高中，兩人從高中二年級時開始交往，然而擁有暴力傾向的金男卻多次毆打女友，且展現極強的控制欲，不僅隨時監控手機，甚至就連對方前往距離住家只有6步之遙的超商打工時也要跟，也因此3年來兩人不斷分手、復合。

金男擁有極強的控制欲，自從李孝靜從慶尚南道轉學前往慶尚北道慶山市某大學就讀護理系後，以優秀成績可以選擇更好學校就讀的金男，竟然申請「下鄉支援（報名）」，前往李女所就讀的學校，而李孝靜也因此在學校不斷遭到金男暴力對待。直到死前，李孝靜總共報警11次，甚至還因此領取警方分配的智慧定位手錶。

對於李孝靜的死，金男甚至主張是醫院「醫療疏失」所致。對此，李孝靜的家屬4月16日以違反「跟蹤處罰法」等嫌疑向警方提告金男。