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遊客搶拍富士山造成混亂　河口湖站前Lawson架「黑幕」動工了

河口湖站前的Lawson吸引不少來拍和富士山的合照的遊客，但不少遊客違反規定造成當地居民困擾。

▲河口湖站前的Lawson吸引不少來拍和富士山的合照的遊客，但不少遊客違反規定造成當地居民困擾。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

日本山梨縣的富士河口湖町，一家位在河口湖車站旁邊的連鎖超商Lawson（羅森），因為可以拍出和富士山的合照，吸引許多外國遊客前來朝聖。然而因為遊客越來越多，其中也有很多人不守交通規則、恣意穿越馬路，造成交通混亂，當地居民也不堪其擾，因此當地政府決定在Lawson對面架起黑幕，阻止遊客拍照，近日已正式動工。

綜合日本媒體報導，富士河口湖町是許多國內外遊客要欣賞富士山的首選觀光景點，但在疫情後觀光人潮恢復，連帶也造成一些負面影響。

4月下旬媒體報導，河口湖站前的Lawson超商吸引太多遊客前來拍攝與富士山的合照，由於要一次就拍出超商招牌、富士山及人像，拍攝者需要站在對街的人行道上。

只不過該條馬路因為靠近車站，往來的車子和公車非常密集，偏偏又有很多觀光客，懶得多走幾步到附近的斑馬線，直接在超商門口就橫越馬路，不遵守交通規則。

當地派出所為此安排了人員在現場進行了交通管制，只是效果有限，當地無奈決定，將在Lawson對面的人行道加裝長20公尺、高2.5公尺的黑幕，阻擋遊客拍照，同時也加裝柵欄，防止任意穿越馬路。

富士河口湖町的町長渡邊英之表示，他也對這個決定很遺憾，但也已經為時已晚，如果外國遊客們遵守規定，可以用其他方式拍照。

遊客搶拍富士山造成混亂　河口湖站前Lawson架「黑幕」動工了

▲日本媒體報導，河口湖站前Lawson的人行道黑幕已經開始動工。（翻攝自YBS山梨放送）

附近居民也對於遊客違反交通規則的情況覺得很可怕，不知道什麼時候遊客會突然橫越馬路。在Lawson對面人行道旁邊的是一間牙科診所，診所表示，為了避免遊客造成患者不便，他們從用柵欄將人行道與診所隔開，但還是有很多人會誤闖、在旁邊抽菸，甚至在附近留下垃圾，諸如此類違反禮節和道德規範的行為，嚴重造成混亂，「我們認為這是對非法行為不可避免的措施」。

據報，目前Lawson對面人行道的黑幕已經在4月30日開始動工設置，預計5月中前完工，未來河口湖站前Lawson的富士山美麗合照可能將成為絕響，至於未來是否拆除，可能還要再評估遊客表現。


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