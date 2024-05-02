外交官爆東京澡堂偷拍！手機驚見未成年裸體　日本要查了

▲新加坡駐日本東京大使館。（示意圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡駐日本大使館一名55歲前外交官今年2月涉嫌在東京澡堂偷拍13歲未成年人裸體，澡堂工作人員發現可疑行跡之後報警，員警到場查看手機後發現相關影片，卻拒絕前往警局，行使外交官豁免權離開現場。日本警視廳正以涉嫌違反兒童色情禁止法展開調查此案。

朝日新聞、NHK報導，事發於2月27日晚間，這名外交官當時來到東京都港區澡堂，並在男性更衣室使用智慧型手機偷拍13歲中學男生裸體。澡堂人員發現異狀後報警，員警到場後發現這名官員手機有多張在更衣室拍下的男性客人裸照與影片，外交官當場承認是這些照片「都是自己拍的」，宣稱是要自己看。

在受害少年監護人的要求之下，外交官刪除手機內所有與少年有關的影片。但在這個過程中，外交官手機裡其他多段裸體影片也被發現，間接讓此人過去在這間澡堂的偷拍行徑曝光。

然而當員警要求外交官前往警局的時候，外交官當場表明外交身分，不甩交出手機、前往警局的要求，接著離開現場。

外交官原則上擁有不受羈押或審判的豁免權，事發後，當局並未針對這名外交官進行詢問，但外傳此人已經去職。警視廳目前正以涉嫌違反兒童色情禁止法展開調查，由於外交豁免權的關係，據傳擬將透過外務省採取進一步行動。