蘋果奪新加坡「最佳雇主」冠軍　這1點影響員工滿意度

▲蘋果（Apple）拿下新加坡「最佳雇主」排名冠軍。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

最新調查顯示，蘋果（Apple）拿下新加坡「最佳雇主」排名冠軍，其次則是科技巨頭Google。分析指出，對工作與生活平衡的不滿是員工離職的主要原因，且由於疫情和通貨膨脹帶來的不確定因素，薪資成為影響員工滿意度的一個更重要因素。

《海峽時報》和全球研究公司Statista針對新加坡2000多間企業共1.4萬名員工進行滿意度調查，結果蘋果拿下第一名，其次為Google，第三名則是新加坡亞太釀酒廠（Asia Pacific Breweries）。

這項調查針對兩大要點替雇主評分，分別是員工是否願意推薦自己的雇主、員工推薦該行業內的其他雇主。結果顯示，員工對工作和生活的平衡越滿意，就越願意向他人推薦自己的雇主。

人力資源諮詢公司PeopleWorldwide Consulting總經理梁大衛（David Leong）表示，隨著網路連結性越來越高，個人時間更容易被侵蝕，「因此設定個人生活和工作的界線越來越重要。」

此外，由於疫情和通貨膨脹帶來的不確定性，在全球範圍內，薪資已經成為影響員工滿意度的一個更重要因素。與前一年相比，新加坡員工對薪資、福利和雇主滿意度之間的相關性也有所增加。