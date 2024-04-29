母子同房共寢！早上起床兒子已暴斃　泰母驚恐：睡前還在聊天

▲男子與母親同房睡覺，怎知隔日早上卻被發現暴斃。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國一名母親在與30歲兒子聊天到深夜後各自睡去，然而隔天早上起床後，她卻發現同房的兒子沒有呼吸，嚇得她連忙請鄰居報警。根據警方初步判斷，男子的死亡時間已經超過6至8個小時。而他母親不敢相信地表示，昨晚同房睡覺前的兩人明明一起聊天到深夜，怎知一睜眼兒子卻已經死亡。

根據The Thaiger報導，死者為30歲男子瓦拉康，他被發現時只穿著短褲，沒有穿上衣，也沒有明顯的掙扎痕跡或外傷，因此警方初步已排除他殺可能。根據遺體狀況判斷，瓦拉康死亡時間約在被發現的前6至8小時。

瓦拉康的母親悲痛表示，前一天晚上明明一切都很正常，她還和兒子聊天聊到半夜，當時她躺在房間地板的床墊上睡覺，而兒子則是睡在床上。她隔天早上醒來後，打算順手叫醒兒子，卻發現他已經沒有呼吸。

瓦拉康的母親嚇得驚慌失措，並立即找到鄰居，最後鄰居才幫她報警。警方29日上午接獲死亡通報，連同法醫專家、急診醫生一起趕到現場調查。

警方初步判斷，瓦拉康可能是心臟病發，雖然他在之前並無相關病史。為了確定詳細死因，瓦拉康的遺體已被送往醫院驗屍。

瓦拉康的母親表示，「這一切實在是難以置信。昨天晚上我們還像平常一樣聊天和開玩笑。」