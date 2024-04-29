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他人間蒸發10天！成滿地碎肉塊　同事上山找人「靠頭顱認出」

▲▼他入山詭失蹤10天！50同事上山尋人　驚見頭顱與滿地散落肉塊。（圖／翻攝自khaosod）

▲男子失蹤10天，最後被發現陳屍在深山中，但遺體已遭野獸毀損。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

緬甸一名男子18日獨自走進泰國春武里府的一座森林，隨後便失蹤，他的親友召集了50名同事親自入山搜索卻無果，因此通報泰國警察。泰國警方29日與他的親友一起出動，並在森林中發現1顆人類頭顱，隨後數公尺之外則出現大量肉類碎片，初步判斷就是該名失蹤男子的遺骸，疑似是在死後屍體遭到森林內的猛獸啃食造成。

根據khaosod報導，36歲緬甸籍男子18日起被發現失蹤，他的朋友到處尋找他的下落，卻始終不見人影，甚至曾經組織50名同事，一起上山到男子最後出現的森林內找人，但是依舊沒有結果。

▲▼他入山詭失蹤10天！50同事上山尋人　驚見頭顱與滿地散落肉塊。（圖／翻攝自khaosod）

▲▼他入山詭失蹤10天！50同事上山尋人　驚見頭顱與滿地散落肉塊。（圖／翻攝自khaosod）

泰國警方29日上午11時接獲緬甸籍同事通報，隨即派出搜救隊進入森林進行搜尋。男子的同事也一同跟著救難人員入山找人，一行人隨後在一處尤加利樹林中找到男子的頭顱，而在20公尺外之處，則有大大小小的肉塊、骨頭以及男子生前佩戴的手錶

搜救隊的負責人表示，他們接到失蹤通報後，立刻組織了搜救隊，並用無人機協助搜尋。他們配合失蹤男子的親友，一同在森林中搜索，最終在一處地方發現了他的遺體。

搜救隊初步推測，男子可能是喝醉後誤闖森林，卻無法找到出口，再加上天氣炎熱，缺乏食物與水分，導致他昏倒最終喪命。而他的遺體則應該是在死後遭森林內的野生動物啃食才會變成碎屍。

搜救隊目前已將遺體的碎片收集起來，準備交給醫療機構進行進一步的身份確認。

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