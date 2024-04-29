新加坡銀行「內鬼詐領保險金2年」　數百名員工遭調查！40人被解雇

▲新加坡銀行爆出大量員工詐領自家保險金。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新加坡第二大銀行華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp.，簡稱OCBC）的子公司爆出有員工2年來持續詐領自家醫療保險理賠金，報請支付的品項不僅有美妝保養品、補品、燕窩，甚至還有牙刷，據稱有數百名員工遭到調查，最終有40人被解雇。

根據新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，OCBC旗下的私人銀行新加坡銀行（Bank of Singapore Ltd.，簡稱BOS）的3名員工匿名揭露，公司去年開始調查員工濫用醫療保險福利的事件，有數百名員工涉入調查，相關人員參加了「好幾個月」的紀律聽證會後，公司已在4月中旬開除多達40名員工。

▲新加坡銀行至少40名職員涉入詐領員工醫療保險金的事件，遭到解雇。（示意圖／VCG）

一名未被調查的員工說，管理層級警告職員，這起事件的嚴重程度相當於向銀行詐欺的罪行。彭博社27日報導指出，OCBC正在對此事進行內部調查。

報導稱，BOS提供醫療保險的員工福利，允許員工用保險理賠的方式，支付最高達1萬500新幣（約新台幣25萬元）的醫療或牙科費用，但可報銷範圍不包含整形手術，或購買牙刷、牙膏、輪椅等健康護理設備的費用。不過，若是低於200新幣（約新台幣4700元）理賠金則不需提供詳細支出項目的收據。

BOS發現其中一家配合保險的診所過去2年來的理賠紀錄中，出現了許多不允許報銷的項目，例如美容護膚產品、健康補品、燕窩以及牙刷等品項。這間診所2023年11月10日已遭終止合作，BOS人資部門不再受理該診所開立的發票收據。