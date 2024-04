美學者受邀演講！指控「馬國支持屠殺猶太人」　馬來亞大學道歉

▲美國政治學教授季禮(Bruce Gilley)赴馬大演講時,指控馬來西亞政府支持對猶太人進行二次屠殺。(圖/翻攝自X/@BruceDGilley)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國波特蘭州立大學政治學和公共政策教授季禮(Bruce Gilley)23日獲邀前往馬來亞大學(University of Malaya,下稱馬大)演講,他指控馬來西亞政府支持對猶太人進行第二次大屠殺,引發爭議。馬大事後譴責季禮並發布道歉聲明,強調將會繼續支持政府的立場,全力支持巴勒斯坦為合法獨立國家。

綜合聯合早報、光明日報報導,季禮23日應馬大國際與戰略研究系邀請,前往校園進行演講,主題為「馬國將成為積極的中等強國?」,但他演講過程中指控馬來西亞政治領袖支持對猶太人進行第二次大屠殺。

季禮事後還在社群平台X上發文重申立場,稱主張對猶太人二次大屠殺的國家,永遠不會是參與全球事務的重要角色,也絕對永遠不會成為美國的盟友或夥伴。他的其他發文則提到,馬國的反猶太思想最早可追溯至前首相馬哈迪時期,現任農業部長曾在去年10月對公眾表示「以色列很快就會消失」。

季禮的言論引發馬來西亞內部的反彈聲浪,馬國高等教育部長贊比裡25日下令要求馬大取消他的所有活動,並且警示所有馬來西亞的高等教育機構,在邀請任何人之前應該事先檢視對方的背景,確保符合政府立場與政策。

對此,馬大在25日公開道歉,稱對於季禮所發表的言論在社交媒體上引起的爭議,以及對社會和民眾情緒造成影響深表歉意,承諾將嚴正看待此事並對涉及者採取嚴厲的對付行動,未來也將強化對合作方的背景調查。

同時,馬大還譴責了季禮在社交媒體上指控「馬來西亞政府煽動伊斯蘭法西斯暴行」、「這已不是一個能安全旅行的國家」的言論。馬大聲明表示,「這種不負責任和極端的言論,已引起馬來西亞人民的憤怒」,強調將繼續支持政府的立場,全力支持巴勒斯坦為合法獨立國家。

季禮後續則表示,他目前已安全離開馬來西亞,但不會接受馬大提供的2346美元含單程機票和酒店住宿費的經費核銷,所以在眾籌網站上開設專案,希望公眾捐款支持他的旅費。

I have removed the post below for the safety and well-being of my colleagues at the University of Malaya, whose leadership has responded to a student outcry. The quote from my keynote address reflects my views alone. I regret the harms I have caused to my academic colleagues. pic.twitter.com/XZrg7nDOjN