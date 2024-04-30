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麥當勞薯條竟是葷又是素！　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

▲麥當勞,漢堡,牛肉。（圖／路透社）

▲美國麥當勞難見到純素的植物肉漢堡。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

因環保與氣候變遷問題，許多連鎖店紛紛鑽研「植物肉」產品，但作為全球速食龍頭，麥當勞至今仍未在全美正式推出植物肉漢堡，原因出在測試的地區可能與目標客群不符。習慣因地制宜的麥當勞，其薯條的風味也有地區之分，有些是葷的，有些卻是素的。

《素食新聞》（VegNews）稱，根據一項2023年的研究指出，如今有過半的年輕美國人，吃的植物肉比真正的肉還要多。事實上曾經有段時間，美國的部分地區可以找到「植物肉漢堡」這款商品，包括德州、愛荷華州、路易西安那州與南加州共600間分店，2022年時，這些州成為麥當勞McPlant植物肉漢堡的試賣地區。

試驗的結果是冷清的，McPlant因銷量不佳，被總公司認定無法擴展至全美各分店，但McPlant在其他部分國家卻取得成功，並在英國麥當勞列入常態菜單當中，還有德國和葡萄牙。在部分市場，該款植物肉漢堡被認證為「素食」，但在其他市場，漢堡裡面還加了起司和美乃滋。

競爭對手漢堡王則有不同結果，他們在2019年就把植物肉華堡推廣到全美都能點得到。

對於麥當勞在美國推行植物肉的測試，部分人認為那是因為試行的許多店家都位於偏遠地區，而那裡基本上都不是植物肉的客群，但麥當勞對此並無回應，未來是否推展至全美也沒有任何消息。

另外，麥當勞薯條的成分多年來一直引人好奇「究竟是葷還是素」，其實在其他許多國家，麥當勞薯條可能真的是純素的，在英國甚至已得到純素協會認證，但在美國卻使用了牛肉調味料調味，雖然不含任何真正的肉，但其中還含有牛奶成分。

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