雨季未到已狂淹！巴基斯坦阿富汗暴雨洪災　逾百人喪生毀千棟房屋

▲巴基斯坦白沙瓦（Peshawar）15日因暴雨導致淹水。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

巴基斯坦與阿富汗出現少見的季風季節以外暴雨，雨勢橫掃引發洪水，兩國合計已逾百人喪命。其中阿富汗災情慘重，23個省份都發生洪災，1200多棟房屋被毀。巴基斯坦則有170棟房屋全毀、1250多棟部分受損，當地氣象局警告，未來還將有更多降雨，且雨區還會擴大。

根據CNN報導，據阿富汗災害管理部發言人賽耶克（Mullah Janan Sayeq）稱，阿富汗全境有23個省份發生暴雨和洪水，造成66人死亡，36人受傷，600多頭動物死亡，1200多棟房屋被毀。

▲阿富汗東部楠格哈爾省（Nangarhar）遭受洪水災情。（圖／路透）

聯合國駐阿富汗的人道事務協調辦公室16日表示，洪水影響了當地1200多戶家庭，損壞了約1000棟房屋，超過6.3萬英畝土地被破壞，聯合國與合作夥伴正在評估災情影響和相關需求，並提供援助。但在2年多前塔利班掌權後，國際組織向阿富汗提供援助頻頻遭遇難關。

▲阿富汗民眾家園被洪水沖毀。（圖／路透）

與阿富汗接壤的巴基斯坦西部地區同樣受創，西北部的開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）通報至少32人死亡。另外，西南部的俾路支省（Balochistan）也有8人死亡，當地政府統計近170棟房屋完全被毀，1250多棟房屋部分受損。

巴基斯坦氣象局警告，俾路支省17日將有更多降雨發生，18日雨區將擴大至其他地區。報導補充，巴基斯坦季風季節通常是從6月到9月，像這樣在季風時節以外發生暴雨並不常見，儘管巴基斯坦溫室氣體排放量佔不到全球的1%，卻是全球最易受氣候影響的國家之一，受熱浪洪水等極端氣候之苦。