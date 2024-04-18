日本深夜強震「愛媛史上首次震度6」　墓碑都倒了！山崩落石畫面曝

▲日本17日晚上11時14分左右，愛媛縣和高知縣附近發生震度6弱地震，各地出現災損。（圖左／翻攝自X；圖右／美聯社）
記者張寧倢／編譯
日本氣象廳指出，17日深夜11時14分左右，位於九州和四國之間的海峽豐後水道發生規模6.6強震，震源深度39公里，搖晃感受最強烈的地區位於愛媛縣與高知縣，史上首次經歷震度6弱的地震。震後各地出現山崩落石導致國道封閉，水管破裂，民宅牆壁裂縫，多處路燈、墓碑傾倒等災損，目前至少7人受傷。
▲愛媛縣道路因山崩落石無法通行，墓碑也倒了。（圖／翻攝自X）
愛媛・大分で8人けが 地震一夜明け住宅破損や水道濁り 臨時休校も #SmartNews https://t.co/ncNDvRYyYH— ちゅうくん・ただすけ ハ長調に変換して生きるインクルーシブデザイナー (@tadasuke) April 18, 2024
根據NHK報導，這是四國島愛媛縣與高知縣史上首次發生震度6弱以上強震，此前1996年愛媛縣曾發生規模6.2地震，當時震度為5級。日本氣象廳表示，自昨天深夜至今晨6時為止已發生22次餘震，並警告未來一周可能還會有震度6級左右的地震。
震度6弱を観測した宿毛市の会社員 森本大介さんによりますと、マンションの5階にある自宅で寝ていたところ、強い横揺れが10秒から15秒程度続いたということです。 地震の直後、森本さんが部屋の様子を撮影した映像には台所で食器の多くが落下し、冷蔵庫が大きく動いた様子が確認できます。 pic.twitter.com/v7KfmDS0fV— NHK高知放送局 (@nhk_kochi_) April 17, 2024
至於各地災損情況，愛媛縣大洲市197號國道發生山崩，大量土石樹枝崩塌，落石撞毀道路護欄，所幸並未砸中車輛，但目前仍禁止通行，大洲市因水管破裂漏水有11戶停水。宇和島市部分縣道同樣也因落石封閉，以及水管破裂導致大量自來水噴出。
高知の母校、関係者が無事だったと聞いてちょっとホッ— Etsuko Nakamura (@mui_cri) April 18, 2024
ちょっとでも宿毛は…
お店だけでなく、家屋内も相当物が散乱してた pic.twitter.com/kjF1Iz7w7K
松木さーん、昨日の地震にびっくりびっくりです。家族全員無事ですが部屋もお店もぐちゃぐちゃですまあけどこれくらいで済んで良かったです。南海トラフ地震の予行練習になったと思って色々見直します。 #shake3 #FM高知 pic.twitter.com/XtKa5Hb5VD— やのちゃん (@yano_0901) April 17, 2024
高知縣宿毛市經歷最大震度6弱的搖晃後，當局接獲多起住宅受損通報，包含屋頂瓦片砸落、窗戶玻璃碎裂、門柱牆壁出現裂縫。另有30餘起水管破裂、漏水、自來水混濁通報，部分地區因此一度停水，但現已恢復。此外，還接獲10起路燈傾斜倒塌阻礙交通、電纜線斷裂等事故。大月町有民眾往高處避難時，目睹墓園的部分墓碑倒塌。
震度4を観測した、高知県大月町の柏島に住む神田優さんによりますと、大きな揺れを感じたあと、自宅からすぐに高台に避難したということです。— NHK高知放送局 (@nhk_kochi_) April 17, 2024
その途中で、墓地で墓石の一部が倒れているのを見たということです。 pic.twitter.com/hHDWtAZmF3
愛媛県大洲市肱川町の様子です（午前７時ごろ）— NHK松山放送局 (@nhk_matsuyama) April 18, 2024
道路の上に岩が崩れたようなものが見えます。道路の下にはフェンスの一部が落ちています。 pic.twitter.com/PFOhw7UV6Y
やっばめっちゃ揺れた— じーにーちゃん (@NOgMnATVH8j9mVf) April 17, 2024
初めて地震怖いと思ったレベルの揺れやった
てか倒れて壊れたテレビ見れない pic.twitter.com/IausUXPsWJ
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