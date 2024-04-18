日本深夜強震「愛媛史上首次震度6」　墓碑都倒了！山崩落石畫面曝

▲日本17日晚上11時14分左右，愛媛縣和高知縣附近發生震度6弱地震，各地出現災損。（圖左／翻攝自X；圖右／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本氣象廳指出，17日深夜11時14分左右，位於九州和四國之間的海峽豐後水道發生規模6.6強震，震源深度39公里，搖晃感受最強烈的地區位於愛媛縣與高知縣，史上首次經歷震度6弱的地震。震後各地出現山崩落石導致國道封閉，水管破裂，民宅牆壁裂縫，多處路燈、墓碑傾倒等災損，目前至少7人受傷。

▲愛媛縣道路因山崩落石無法通行，墓碑也倒了。（圖／翻攝自X）

根據NHK報導，這是四國島愛媛縣與高知縣史上首次發生震度6弱以上強震，此前1996年愛媛縣曾發生規模6.2地震，當時震度為5級。日本氣象廳表示，自昨天深夜至今晨6時為止已發生22次餘震，並警告未來一周可能還會有震度6級左右的地震。

至於各地災損情況，愛媛縣大洲市197號國道發生山崩，大量土石樹枝崩塌，落石撞毀道路護欄，所幸並未砸中車輛，但目前仍禁止通行，大洲市因水管破裂漏水有11戶停水。宇和島市部分縣道同樣也因落石封閉，以及水管破裂導致大量自來水噴出。

高知縣宿毛市經歷最大震度6弱的搖晃後，當局接獲多起住宅受損通報，包含屋頂瓦片砸落、窗戶玻璃碎裂、門柱牆壁出現裂縫。另有30餘起水管破裂、漏水、自來水混濁通報，部分地區因此一度停水，但現已恢復。此外，還接獲10起路燈傾斜倒塌阻礙交通、電纜線斷裂等事故。大月町有民眾往高處避難時，目睹墓園的部分墓碑倒塌。