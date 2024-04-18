杜拜機場大亂「近300航班取消」！單日狂降2年份雨量　沙漠變汪洋

▲杜拜國際機場交通大亂，大量旅客滯留。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

中東波斯灣16日迎來誇張暴雨，杜拜更在1天內降下將近2年份的雨量，使得這座乾旱城市瞬間成為汪洋，甚至陷入癱瘓。根據航班即時追蹤網站Flight Aware數據，杜拜國際機場交通大亂，17日共計約290個往返航班取消，另有440個航班延誤中。

杜拜國際機場是連接各大洲航班的主要樞紐，2023年客運量超過8000萬人，成為全球第二繁忙的機場，僅次於美國的亞特蘭大機場。由於嚴重淹水，機場面臨「非常挑戰性的條件」，一度停擺近半小時，如今也還需要一段時間才能恢復正常營運，警告旅客若還沒跟航空公司確認，請勿前往第一航廈。

總部位於杜拜的阿聯酋航空（Emirates）執行長格里菲斯（Paul Griffiths）也向廣播電台杜拜之眼（Dubai Eye）表示，「在我記憶裡，我認為沒有人看過這種情況。」多名旅客接受BBC採訪時透露，許多人滯留機場長達10至30小時不等。

▼杜拜暴雨成災，機場停機坪大淹水。（圖／路透）



杜拜16日降雨量達6.26英寸（約159毫米），而根據阿拉伯聯合大公國（UAE）氣象中心，該城市平均年降雨量僅3.14英寸（約79.7毫米）。國家緊急危機災害管理局要求所有居民「待在家裡」，唯有極端必要的情況下才可以出門。除此之外，沙烏地阿拉伯、巴林、阿曼等國也都出現暴雨及洪水災情。

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