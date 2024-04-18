杜拜大淹水！賓士貓「緊攀車門」無助張望　他一把抱起暖心救援

記者吳美依／綜合報導

中東波斯灣16日迎來誇張暴雨，杜拜更在1天內降下將近2年份的雨量，使得這座乾旱的城市爆發洪災、陷入癱瘓。在各地災情頻傳之際，一隻賓士貓獲救的影片，格外讓人暖心。

▲杜拜賓士貓在洪水中獲救。（圖／翻攝X@DXBMediaOffice）



根據影片，一隻賓士貓緊緊攀在汽車門把手處，牠不僅全身濕透，下半身還幾乎浸在水裡，徬徨無助地四處張望。幸好，救難人員及時划小艇經過，只見毛孩很快就被抱到船上，還發出鬆一口氣的喵嗚聲。

杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）在X發布影片時寫道，「在杜拜，每一條生命都很重要。」網友們也紛紛在下方留言，「謝謝你們拯救了這隻可愛的小貓」、「這太美好了」、「大善人」、「世界上還有善良存在」。

NBC、福斯新聞報導，杜拜16日降下6.26英寸（約159毫米）豪雨，而根據阿拉伯聯合大公國（UAE）氣象中心，該城市平均年降雨量僅3.14英寸（約79.7毫米），各地氾濫成災。