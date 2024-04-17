以色列再轟難民營7童慘死！加薩累積3.3萬人死亡　逾7成是婦孺

▲以色列再轟加薩中部馬加齊難民營（Al-Maghazi）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加薩中部艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）表示，以色列軍方16日針對中部馬加齊難民營（Al-Maghazi）的空襲，造成至少13人死亡，其中7人是兒童，還有超過25人受傷。據統計，從以色列去年10月對加薩發動攻擊以來，已累積超過3.3萬名巴勒斯坦平民死亡。

目擊者Nihad Owdetallah向CNN表示，他在16日下午3時許聽到爆炸聲，「我立刻走過去看看發生什麼事，結果看到地上都是屍體，人們在尖叫，孩子們躺在地上都死了，他們只是在玩足球，現在全犧牲了。」

▲▼以色列再轟加薩中部馬加齊難民營造成至少13人死亡，其中7人是兒童。（圖／達志影像／美聯社）



CNN在艾格撒烈士醫院捕捉到的畫面顯示，不斷有傷患被送進醫院，急診室裡堆滿了人，還有幾位受傷的孩子坐在地上哭泣。當地居民Fatmeh Issa指著一個白色的屍袋說，「這是我的兒子。」另一個人則大聲哭喊，「他們和任何人都沒有關係!他們是平民， 可憐可憐我們吧，你們在殺害孩子， 你不是在殺害軍隊或戰士，你們正在殺害在街上和平玩耍的孩子們。」

以色列尚未對此次攻擊作出回應，根據《路透社》報導，以色列軍隊持續在加薩中部行動，軍方指出，他們在過去一天內透過戰鬥機摧毀了一個導彈發射器，還有數十個哈瑪斯所屬的基礎建設。

巴勒斯坦衛生部數據顯示，自10月7日以來，已經有超過3.3萬名巴勒斯坦平民死於以軍的砲火之下，其中72％是婦女和兒童。