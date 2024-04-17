　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列再轟難民營7童慘死！加薩累積3.3萬人死亡　逾7成是婦孺

▲▼以色列再轟加薩中部馬加齊難民營（Al-Maghazi）。（圖／路透）

▲以色列再轟加薩中部馬加齊難民營（Al-Maghazi）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加薩中部艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）表示，以色列軍方16日針對中部馬加齊難民營（Al-Maghazi）的空襲，造成至少13人死亡，其中7人是兒童，還有超過25人受傷。據統計，從以色列去年10月對加薩發動攻擊以來，已累積超過3.3萬名巴勒斯坦平民死亡。

目擊者Nihad Owdetallah向CNN表示，他在16日下午3時許聽到爆炸聲，「我立刻走過去看看發生什麼事，結果看到地上都是屍體，人們在尖叫，孩子們躺在地上都死了，他們只是在玩足球，現在全犧牲了。」

▲▼以色列再轟加薩中部馬加齊難民營（Al-Maghazi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列再轟加薩中部馬加齊難民營造成至少13人死亡，其中7人是兒童。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列再轟加薩中部馬加齊難民營（Al-Maghazi）。（圖／達志影像／美聯社）

CNN在艾格撒烈士醫院捕捉到的畫面顯示，不斷有傷患被送進醫院，急診室裡堆滿了人，還有幾位受傷的孩子坐在地上哭泣。當地居民Fatmeh Issa指著一個白色的屍袋說，「這是我的兒子。」另一個人則大聲哭喊，「他們和任何人都沒有關係!他們是平民， 可憐可憐我們吧，你們在殺害孩子， 你不是在殺害軍隊或戰士，你們正在殺害在街上和平玩耍的孩子們。」

以色列尚未對此次攻擊作出回應，根據《路透社》報導，以色列軍隊持續在加薩中部行動，軍方指出，他們在過去一天內透過戰鬥機摧毀了一個導彈發射器，還有數十個哈瑪斯所屬的基礎建設。

巴勒斯坦衛生部數據顯示，自10月7日以來，已經有超過3.3萬名巴勒斯坦平民死於以軍的砲火之下，其中72％是婦女和兒童。

ET快訊
快訊／詹皇賣老命！　湖人險勝晉級季後賽
福建「超巨蜘蛛網」覆蓋半空！　村民嚇歪：成精了嗎
航班大亂　600人塞爆金門機場
幼兒園超狂畢旅「東京大阪7日遊」！　網跪：心臟很大顆
水情嚴峻！　3水庫蓄水量低於21%
史上首次！全國法官發起「白花運動」　悼念李法官
吳宗憲PO「十指緊扣」背影照！　網認出馬尾女：真羨慕憲哥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

離奇飛行事故！機師空中「摔出機艙」　機體垂直撞地乘客身亡

李顯龍將轉任國務資政　黃循財：新內閣名單就職前公布

委內瑞拉宣布「關閉駐厄瓜多大使館」　召回所有外交人員

川普面臨「4大刑事案件」一次看！　88項指控全不認罪

烏克蘭飛彈耗盡　澤倫斯基質疑：北約為何保護以色列？

影片曝！杜拜暴雨12小時下完1年量　全球第二繁忙機場癱瘓

誤把鈔票扔碎紙機「1萬日元碎成紙屑」　他花3周神還原

以色列再轟難民營7童慘死！加薩累積3.3萬人死亡　逾7成是婦孺

新發現銀河系最大「恆星黑洞」！　質量是太陽33倍

巴黎奧運聖火點燃！　首位火炬手是「划船金牌」

LE SSERAFIM科切拉「開全麥翻車」　宮脇咲良親回：展現過最棒的舞台

孫藝真聽「孫仙」害羞：我只是平凡人　初次訪台甜喊「下次跟玄彬一起來」

雨琦「模仿台灣腔」突然問號　和Minnie在高雄去按摩被認出

超派譙Toyz「X你媽欠你的？」 　否認預謀：誰會帶800萬錶揍人

高雄驚見「鋼捲炸彈」路燈+分隔島全毀　多車受損數量不明

237隻鴨鵝「面發黑」暴斃 飼主控鄰居噴農藥惹禍

澎湖驚見2米長雨傘旗魚！　花蓮地震後又現1稀有物種

《換乘3》多惠.東振告別13年的戀情　她爆哭：可以最後再抱我一次嗎？

山豬模仿「蛋黃哥」等經典回顧　受紅斑性狼瘡之苦：對父母不孝

燒死叼菸惡男 女友羈押禁見編號5033 ｜20240416 ET午間新聞

離奇飛行事故！機師空中「摔出機艙」　機體垂直撞地乘客身亡

李顯龍將轉任國務資政　黃循財：新內閣名單就職前公布

委內瑞拉宣布「關閉駐厄瓜多大使館」　召回所有外交人員

川普面臨「4大刑事案件」一次看！　88項指控全不認罪

烏克蘭飛彈耗盡　澤倫斯基質疑：北約為何保護以色列？

影片曝！杜拜暴雨12小時下完1年量　全球第二繁忙機場癱瘓

誤把鈔票扔碎紙機「1萬日元碎成紙屑」　他花3周神還原

以色列再轟難民營7童慘死！加薩累積3.3萬人死亡　逾7成是婦孺

新發現銀河系最大「恆星黑洞」！　質量是太陽33倍

巴黎奧運聖火點燃！　首位火炬手是「划船金牌」

振興花蓮投入30億元！3波挹注　住房補助最慢6月推出

失聯移工和女友躲山區胡搞　好奇染毒癮...躲工寮玩獵槍被逮

吃藥也秒吐！染諾羅「吐到一直哭」　苦主崩潰勸：外食要小心

徐巧芯夫家涉詐嗆「關我屁事」　黃捷：你過去指涉的苦主沒家人朋友？

屏東女不知金融卡遺失　枋寮警第一時間通知她領回

解放軍中緬邊境4月第二度實彈演習　陸空協同演練「立體封控」

柯基車禍「倒臥路邊」無法站立　康復後「幸運找到新家」賣萌撒嬌

離奇飛行事故！機師空中「摔出機艙」　機體垂直撞地乘客身亡

李顯龍將轉任國務資政　黃循財：新內閣名單就職前公布

「紅土之王」滿血回歸！　納達爾直落二輕鬆闖巴塞隆納32強

醉男闖派出所對警比中指！被上銬喊要看醫生　急診室脫褲尿尿

國際熱門新聞

英超低調首富身價5800億　卻連公司櫃檯都不知道他

英國潮牌Superdry股價跌逾9成！擬下市重整

杜拜暴雨12小時下完1年量　全球第二繁忙機場癱瘓

男友水下求婚　還沒聽到「我願意」竟溺斃

夜間勃起！他睡覺翻身「GG折斷了」

兒想養章魚！爸買回1隻「狂生50胎」

誤把鈔票扔碎紙機　他花3周神還原

新發現銀河系最大「恆星黑洞」！　質量是太陽33倍

哈士奇走丟　竟是跟棕熊玩超嗨

美中防長18月以來「首次對話」

日本將首派特種部隊「特警隊」至印太　劍指中國

YT加重打擊擋廣告外掛　被抓包直接不給看

男遺傳罕見癌症「切除整顆胃」救回一命

澤倫斯基質疑：北約為何保護以色列？

更多熱門

相關新聞

眾院議長分拆援烏以台包裹法案　白宮審慎同意

眾院議長分拆援烏以台包裹法案　白宮審慎同意

美國眾議院議長強生計劃把援助烏克蘭、以色列、台灣的包裹法案分拆成三個本週個別表決，白宮17日表示，這三個分拆的法案似乎滿足烏克蘭和以色列延宕已久的軍事需求。

歐盟承諾維護以色列安全　擬擴大制裁伊朗

歐盟承諾維護以色列安全　擬擴大制裁伊朗

中德領導人達成共識　陸外交部說明

中德領導人達成共識　陸外交部說明

美眾院「援台法案」獨立分拆　估19日表決

美眾院「援台法案」獨立分拆　估19日表決

為以色列撤僑作準備　日自衛隊3架飛機待命

為以色列撤僑作準備　日自衛隊3架飛機待命

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊

讀者迴響

熱門新聞

好多年輕人罹大腸癌！　醫：出現6警訊不要拖

即／國1嚴重事故！貨櫃車衝到對向橫躺路中

台灣東部海域02:59規模5「極淺層地震」

吳卓源爆「無縫重疊ØZI分手舊愛」！親密照被挖

汪小菲求婚Mandy「前夫心寒發聲」！

出國玩領5000元！2024旅遊補助　申請方式一次看

一粒分手4年學長男友！　不敵遠距親認「現正單身中」

英超低調首富身價5800億　卻連公司櫃檯都不知道他

直擊校唱女王陳華巷內激吻！

表妹顧癌末哥到死　被兄姊提告追遺產

北京半馬放水　肯亞跑者「被參賽」傻眼

黑心和牛日籍老闆曾是美職棒選手！前員工爆私下為人

淡水女騎士「背後爬小蛇」嚇壞目擊者

俄妹帶所有存款來台　在台灣男友最潦倒時求婚

一線男演員「把車當砲房」性侵女臨演、化妝師！

更多

最夯影音

更多

LE SSERAFIM科切拉「開全麥翻車」　宮脇咲良親回：展現過最棒的舞台

孫藝真聽「孫仙」害羞：我只是平凡人　初次訪台甜喊「下次跟玄彬一起來」

雨琦「模仿台灣腔」突然問號　和Minnie在高雄去按摩被認出

超派譙Toyz「X你媽欠你的？」 　否認預謀：誰會帶800萬錶揍人

高雄驚見「鋼捲炸彈」路燈+分隔島全毀　多車受損數量不明

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面